Gaza: plusieurs dizaines d’otages sont en vie « de façon certaine », selon un négociateur israélien

Un haut responsable israélien impliqué dans les négociations pour la libération des otages a déclaré lundi à l’AFP qu’Israël savait avec certitude que plusieurs dizaines d’otages retenus à Gaza étaient en vie.

« Des dizaines (d’otages) sont en vie de façon certaine », a déclaré ce responsable sous couvert d’anonymat car n’étant pas autorisé à s’exprimer publiquement sur la question. « Nous ne pouvons pas les laisser là-bas longtemps, ils vont mourir », a-t-il ajouté.

Sur 251 personnes enlevées au cours de l’attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas sur Israël le 7 octobre, 116 sont toujours retenues comme otages à Gaza, dont 41 sont mortes, selon l’armée

Après plus de huit mois de guerre, les Etats-Unis s’efforcent d’obtenir un accord sur la base d’une ébauche présentée fin mai par le président américain Joe Biden et prévoyant, dans une première phase, un cessez-le-feu de six semaines accompagné d’un retrait israélien des zones densément peuplées de Gaza, de la libération de certains otages retenus à Gaza et de la libération de Palestiniens emprisonnés par Israël.

Alors que les négociations semblent piétiner, le négociateur israélien a réitéré le refus d’Israël d’accepter d’emblée un cessez-le-feu permanent.

« Nous ne pouvons pas, à ce stade – avant de signer un accord – nous engager à mettre fin à la guerre », a déclaré ce responsable.

« Parce que pendant la première phase, il y a une clause selon laquelle nous tenons des négociations sur la deuxième phase. La deuxième phase est la libération des hommes et des soldats otages », a-t-il expliqué.

Ce responsable a déclaré que l’équipe des négociateurs israéliens avait donné son feu vert au plan Biden, mais que le gouvernement israélien ne l’avait pas encore fait.

« Nous espérons et attendons que le Hamas dise oui », a-t-il affirmé alors que le mouvement islamiste palestinien continue à demander l’instauration d’un cesse-le-feu permanent avant tout accord sur la libération des otages (en échanges de prisonniers palestiniens détenus par Israël).

« Dans le cas où nous ne parviendrions pas à un accord avec le Hamas, Tsahal [l’armée israélienne, NDLR] continuera de se battre dans la bande de Gaza avec pas moins de force qu’actuellement », a ajouté le responsable : « D’une manière différente, mais d’une manière intense. »

La guerre a éclaté le 7 octobre quand des commandos du Hamas s’étant infiltrés dans le sud d’Israël à partir de la bande de Gaza ont mené une attaque qui a entraîné la mort de 1.194 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l’AFP établi à partir de données officielles israéliennes.

En représailles, l’armée israélienne a lancé une offensive sur la bande de Gaza qui a fait 37.347 morts, majoritairement des civils, selon des données du ministère de la Santé du gouvernement de Gaza, dirigé par le Hamas.

Challenge (avec AFP)