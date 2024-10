Kazyon défie BIM Store avec l’ouverture de 116 magasins en un an !

Kazyon, l’enseigne égyptienne de distribution, bouscule le marché marocain en ouvrant 116 magasins en un an, défiant ainsi BIM Store. Une compétition féroce qui promet des bénéfices pour les consommateurs.

L’enseigne égyptienne Kazyon n’a pas tardé à faire parler d’elle au Maroc. En seulement un an, la marque de distribution alimentaire a ouvert 116 magasins à travers le Royaume, bouleversant ainsi la dynamique du marché de la distribution moderne, dominée jusqu’alors par BIM Store, la filiale marocaine du groupe turc. Ce duel s’annonce palpitant pour les mois à venir, d’autant que Kazyon ne compte pas ralentir son expansion.

Depuis son arrivée au Maroc en 2023, Kazyon a rapidement imposé son rythme. Avec une cadence effrénée, la chaîne égyptienne a ouvert des points de vente à un rythme jamais vu dans le secteur. « Nous sommes fiers d’annoncer que nous avons atteint aujourd’hui l’ouverture de notre 116e magasin. Ceci grâce à la totalité des efforts de nos partenaires locaux », s’est à ce propos réjoui Adil Alouani, directeur général des achats de Kazyon Maroc.

Lire aussi | Qui est Kazyon, le hard-discounter égyptien qui veut tout bousculer au Maroc ?

Si Kazyon bénéficie d’un soutien étranger, son intégration locale est une priorité. « S’il est vrai que nous sommes une société adossée à des investisseurs étrangers, nous avons des forces vives en interne qui sont purement marocaines. Tout le management et l’ensemble du staff est marocain. L’ensemble des partenaires avec lesquels nous travaillons sont marocains », a poursuivi Adil Alouani.

BIM contre-attaque

Face à cette montée en puissance, BIM Store, qui dominait jusqu’à présent le segment des surfaces de distribution de petite superficie, a réagi. Depuis l’arrivée de Kazyon, la filiale marocaine de BIM a accéléré son propre développement. Sur la période de juin 2023 à juin 2024, BIM a inauguré 75 nouveaux magasins, une augmentation significative par rapport aux 55 ouvertures de l’année précédente. Cet effort vise clairement à défendre ses parts de marché et à limiter les opportunités d’expansion de Kazyon.

BIM Store, avec ses 734 magasins à fin juin 2024 et ses quatre centres logistiques, reste un acteur majeur de la distribution moderne au Maroc. Cependant, l’arrivée de Kazyon a mis en lumière l’importance d’une réaction rapide pour conserver sa position de leader sur ce marché compétitif.

Lire aussi | Kazyon Market. déjà 50 magasins au Maroc

Au-delà de la compétition entre ces deux géants, l’arrivée de Kazyon contribue directement à l’économie locale, en particulier sur le front de l’emploi. « Notre objectif est de développer l’emploi au Maroc. Aujourd’hui nous avons dépassé le nombre de 1000 employés. Et nous souhaitons ouvrir au minimum 300 magasins d’ici l’année prochaine ainsi qu’une force de travail qui dépasse les 2000 employés, » a annoncé Adil Alouani.

Cette expansion rapide offre des opportunités pour les fournisseurs marocains et contribue à la création d’emplois dans plusieurs régions du pays. L’inclusion de personnel local, tant au niveau managérial qu’opérationnel, permet à Kazyon de renforcer ses racines dans l’économie marocaine.

Une concurrence bénéfique pour le consommateur

Cette compétition entre Kazyon et BIM profite directement aux consommateurs marocains. Les deux enseignes proposent des produits de qualité à des prix compétitifs, tout en respectant les normes de sécurité et d’hygiène en vigueur dans la distribution moderne. Cette rivalité pousse les deux enseignes à innover, améliorer leurs services et offrir une meilleure expérience client.

Lire aussi | Maroc. Le turc BIM change de management sur fond d’exacerbation de concurrence

Le marché marocain, en pleine transformation, voit donc émerger une nouvelle dynamique dans le secteur de la distribution moderne. Si BIM a l’avantage de l’antériorité et d’un réseau bien implanté, Kazyon est bien décidé à continuer son expansion rapide et à conquérir davantage de parts de marché.

Avec l’objectif de Kazyon d’ouvrir 300 magasins d’ici l’année prochaine, la concurrence entre les deux géants de la distribution ne fera que s’intensifier. BIM devra continuer à innover et à s’étendre pour ne pas perdre du terrain face à un Kazyon dont la stratégie de croissance rapide semble ne montrer aucun signe de ralentissement.