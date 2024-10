Cette biologiste marocaine révolutionne la préservation de la fertilité au Maroc

Docteure Bahae Benamar inaugure la première plateforme marocaine de cryoconservation ovarienne et testiculaire, offrant un nouvel espoir aux jeunes patients atteints de cancer.

Les avancées médicales sont souvent obscurcies par des termes complexes, loin du langage simple qui caractérise le quotidien des citoyens, au point que ces avancées pourraient passer inaperçues en dépit de leur caractère parfois primordial. Certaines d’entre elles, comme la préservation de la fertilité, peuvent, en effet, transformer la vie des patients et offrir de nouveaux espoirs pour les familles. C’est ce que vient de faire la Docteure Bahae Benamar, spécialiste en Biologie Médicale et Biologie de la Reproduction, qui a inauguré la première plateforme marocaine permettant la préservation de la fertilité par cryoconservation du cortex ovarien et du tissu testiculaire.

Un projet humain pionnier

Le 25 septembre 2024 marque une étape importante pour la médecine reproductive au Maroc. Une jeune patiente a bénéficié de la cryoconservation de son cortex ovarien après une chirurgie ovarienne. « Cet événement représente un moment décisif pour la préservation de la fertilité dans les cas de cancers nécessitant des traitements comme la chimiothérapie », explique la docteure Benamar. En effet, la toxicité des traitements anticancéreux entraîne souvent une hypofertilité, voire une infertilité, privant ainsi les jeunes patients de la possibilité de devenir parents à l’avenir.

Les cancers, bien que guéris dans plus de 80% des cas à cinq ans, laissent des séquelles, notamment une stérilité irréversible si la fertilité n’est pas préservée avant le traitement. Selon la Docteure Benamar, « la préservation de la fertilité doit être systématiquement évoquée par les oncologues, surtout chez les petites filles prépubères avant de commencer des thérapies gonadotoxiques. » C’est dans cette optique que cette nouvelle plateforme s’inscrit, offrant un espoir concret aux jeunes patients.

Avantages de la cryoconservation

Contrairement à la congélation des ovocytes, la cryoconservation du cortex ovarien présente plusieurs avantages : elle peut être réalisée rapidement sans attendre une stimulation ovarienne, et même après le début des traitements de chimiothérapie. Ce procédé est aussi la seule option viable pour les petites filles prépubères, souvent touchées par des cancers nécessitant des traitements agressifs. « Il est désormais possible de traiter les petites filles cancéreuses sans les priver d’enfanter dans le futur », souligne la docteure Benamar.

Avec cette technique, des prélèvements du cortex ovarien peuvent être effectués dans n’importe quelle ville marocaine et acheminés à Rabat sous des conditions de conservation strictes à 4°C. « Cette avancée permet aux patientes d’envisager un projet parental futur, même après des traitements lourds », ajoute la spécialiste. Une fois devenues adultes, ces patientes pourront subir une greffe ovarienne pour restaurer leur fonction reproductive.

Une avancée légale au Maroc

La récente loi n°47-14 du 4 avril 2019 garantit aux patients le droit de préserver leur fertilité avant des traitements potentiellement destructeurs pour leurs organes reproducteurs. Cette loi s’applique tant aux adultes qu’aux enfants, ouvrant la voie à une information plus large sur les options de conservation des gamètes ou des tissus germinaux.

La première naissance après une greffe de cortex ovarien a eu lieu en 2004 en Belgique. Depuis, la médecine reproductive n’a cessé d’évoluer, permettant aujourd’hui au Maroc de se placer parmi les pays avant-gardistes dans ce domaine. Cette nouvelle technique, déjà pratiquée ailleurs dans le monde, permet de répondre aux besoins de nombreux patients marocains qui souhaitent préserver leur fertilité.

Pour la qualité de vie des patients

Pour beaucoup de patients, avoir un enfant après un traitement contre le cancer est essentiel pour la qualité de vie post-guérison. Cette avancée permet d’envisager l’avenir avec plus d’espoir, en assurant que la maladie et les traitements n’annulent pas les projets parentaux.

L’arrivée de cette plateforme de cryoconservation, portée par la Docteure Bahae Benamar et son équipe, s’inscrit dans une dynamique mondiale d’innovation en médecine reproductive. Elle marque une étape cruciale pour la prise en charge des jeunes patients atteints de cancer et pour le développement de la biologie de la reproduction au Maroc.