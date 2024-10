Al Hoceinia holding (Groupe Laghrari). Plus de 3,5 milliards de DH d’investissements en cours

Mohamed Laghrari, PDG d’Al Hoceinia Holding depuis 2022, est reconnu parmi les dirigeants africains les plus influents dans le classement « Top CEO 2024 » de Forbes Afrique, publié en octobre de cette année. Ce classement valorise les leaders qui contribuent au développement économique et social du continent. Sous la direction de Laghrari, le groupe familial marocain, fondé en 1957, a renforcé sa présence dans des secteurs clés et s’est engagé dans une stratégie de diversification, avec plus de 3,5 milliards de DH investis dans divers projets en cours.

Forbes Afrique reconnaît en Mohamed Laghrari l’incarnation d’un leadership inspirant, marqué par la résilience, dans un contexte économique africain complexe et en constante mutation. À la tête d’une holding qui pèse dans le paysage économique marocain, il a su naviguer avec succès dans un environnement de plus en plus compétitif, tout en assurant une croissance durable et en relevant les défis liés à la mondialisation. Cette reconnaissance souligne également le rôle crucial joué par Al Hoceinia Holding dans l’essor économique du continent, notamment à travers ses projets innovants dans des secteurs tels que l’immobilier, l’hôtellerie, l’éducation et l’agriculture.

Mohamed Laghrari, un leader inspirant

Le parcours de Mohamed Laghrari est emblématique d’une nouvelle génération de dirigeants africains qui allient tradition et modernité. Diplômé d’un Bachelor en Business Administration et d’un MBA de l’université IFM de Genève, il commence sa carrière dans une banque suisse, où il travaille au sein du département des investissements alternatifs en tant qu’analyste spécialisé dans les hedge funds.

Cette expérience internationale lui permet d’acquérir une solide expertise financière, qu’il mettra à profit lors de son retour au Maroc en intégrant le groupe familial. Nommé à la tête du pôle immobilier d’Al Hoceinia Holding, il y pilote plusieurs projets stratégiques, contribuant à transformer la holding en un acteur incontournable du marché immobilier marocain.

Hamza Laghrari, un rôle clé dans la diversification et la croissance du groupe

Aux côtés de Mohamed Laghrari, son frère Hamza Laghrari joue un rôle clé dans la gestion du groupe. Titulaire d’un diplôme en Business Administration de l’Institut de Finance et Management de Genève, Hamza débute également sa carrière dans le secteur bancaire, plus précisément dans la banque d’affaires. Son expertise en finance l’amène à superviser les participations financières d’Al Hoceinia Holding, une responsabilité stratégique dans le cadre de l’expansion du groupe dans divers secteurs. En 2008, avec Mohamed, il est nommé Administrateur directeur général du groupe, marquant ainsi un tournant dans la gouvernance de la holding.

Aujourd’hui, en plus de son rôle de directeur général délégué au sein de la holding, il préside les pôles hôtellerie et éducation. Ensemble les deux frères mettent en place une gouvernance et une organisation optimale à même de faire face à une nouvelle dynamique de croissance.

À leurs côtés, un autre membre de la famille, Ghali Laghrari, rejoint également l’aventure familiale. Titulaire d’un Bachelor of Science en Génie Industriel de Northeastern University à Boston et d’un Master of Science en Management de la City University de Londres (Cass Business School), Ghali dispose d’une solide expérience dans les domaines de la Business Intelligence, du conseil et du management. Il intègre Al Hoceinia Holding en tant que Responsable Développement, avec pour mission d’identifier de nouvelles opportunités d’affaires, notamment dans le secteur agricole, où le groupe a déjà une présence importante.

L’expansion d’Al Hoceinia Holding sous la direction des trois frères se traduit par l’émergence de trois nouveaux pôles d’activités à forte valeur ajoutée : l’hôtellerie, l’éducation et l’internationalisation. Ces pôles stratégiques s’inscrivent dans une volonté de diversification visant à renforcer la position du groupe, tant au Maroc qu’à l’international.

L’hôtellerie, un pilier de l’expansion d’Al Hoceinia Holding

En 2020, le groupe fait une entrée remarquée dans le secteur de l’hôtellerie avec la création de la filiale Al Hoceinia Hospitality. Ce nouveau pôle vise à répondre à la demande croissante en infrastructures hôtelières de qualité, notamment dans le segment des hôtels d’affaires. Le premier projet du groupe dans ce domaine est le Radisson Hôtel Casablanca Gauthier La Citadelle, un établissement 4 étoiles comptant 133 chambres et suites. Inauguré en avril 2024, cet hôtel, développé en partenariat avec le Radisson Hotel Group, a nécessité un investissement de 300 millions de DH. L’objectif de cette nouvelle filiale est de créer un réseau d’hôtels urbains 4 et 5 étoiles à travers le Royaume.

Dans les cinq prochaines années, Al Hoceinia Holding prévoit d’ouvrir cinq hôtels supplémentaires au Maroc, avec deux nouveaux établissements 4 étoiles en construction à Casablanca pour un investissement total de 180 millions de DH pour l’un des deux. L’un de ces projets, l’Hôtel Casa Port, est en cours de construction à proximité du port de Casablanca et de la gare Casa Port, avec une capacité de 144 chambres. Un autre projet hôtelier est prévu dans la capitale du Détroit : l’Hôtel Tanger, un établissement 4 étoiles de 140 chambres, est également en cours d’autorisation avec un investissement de 180 millions de DH. Enfin, à Marrakech, Al Hoceinia Holding est en train d’ériger un nouvel hôtel cinq étoiles de 52 suites, qui entend redéfinir les standards de l’hôtellerie premium dans la ville ocre.

L’éducation, un investissement stratégique pour le futur

Le secteur de l’éducation constitue un autre pilier de la stratégie de diversification du groupe Laghrari. En 2021, la famille Laghrari fait le pari de l’éducation avec la création du pôle Atlantic Education Group. Ce dernier vise à développer des infrastructures scolaires modernes et inclusives pour répondre à la demande croissante en éducation de qualité au Maroc.

La première réalisation de ce pôle est l’acquisition de l’école Valériane à Deroua, dans la région de Casablanca. Inaugurée en 2018, cette école, établie sur une superficie de 4600 m², dispose d’une capacité de 1600 élèves et plus d’une quarantaine de salles de classe. Forte de ce succès, Atlantic Education Group a ouvert une nouvelle école à Berrechid lors de la rentrée scolaire 2023/2024, pouvant accueillir jusqu’à 2100 élèves. Ces infrastructures éducatives illustrent la volonté du groupe de contribuer au développement de l’enseignement privé au Maroc, en se concentrant particulièrement sur la région Casa-Sud, où la demande en matière d’éducation est en forte croissance.

L’internationalisation, une ambition africaine affirmée

L’internationalisation est un autre axe stratégique pour Al Hoceinia Holding. En 2021, le groupe lance sa filiale AH Africa, dédiée à l’exploration de nouveaux marchés en Afrique. Cette initiative témoigne de l’ambition de la holding d’élargir son empreinte au-delà des frontières marocaines, en capitalisant sur les opportunités de croissance sur le continent. Le Sénégal et la Côte d’Ivoire sont les premiers marchés ciblés par AH Africa, où trois projets immobiliers majeurs, totalisant 2000 unités, sont en cours de développement. Le premier projet, la Résidence Képar, située à Diamniadio près de Dakar, comprend 1000 logements et 60 commerces. En Côte d’Ivoire, un projet similaire de 1000 logements est prévu dans la ville d’Abidjan, renforçant ainsi la présence d’Al Hoceinia Holding en Afrique de l’Ouest.

Lahbib Laghrari, un fondateur visionnaire

L’histoire d’Al Hoceinia Holding est indissociable de celle de son fondateur, Lahbib Laghrari. Né en 1925, Lahbib débute sa carrière à l’âge de 15 ans en se lançant dans la trituration et la distribution d’huile d’olives, une première entreprise qui marque le début de son aventure entrepreneuriale. Doté d’un sens des affaires hors du commun, il élargit rapidement ses activités et se tourne vers l’importation de textiles. En 1945, alors âgé de 20 ans, Lahbib Laghrari effectue son premier voyage en France pour établir des contacts avec des fabricants de tissus. Grâce à sa perspicacité et son sens des affaires, il devient l’ambassadeur de plusieurs grandes marques de textiles européennes au Maroc, faisant de lui l’un des plus grands importateurs et distributeurs de tissus du pays.

La diversification de ses activités dans les années suivantes conduit Lahbib Laghrari à investir dans l’industrie textile et à fonder en 1957 avec un consortium d’associés la société Cité Dejamaa, qui sera à l’origine de la création du quartier Sbata. À travers cette entreprise, il se lance dans l’aménagement urbain et le lotissement à Casablanca, avec des projets d’envergure tels que l’aménagement du quartier Sbata, du boulevard Ghandi et de Laimoun. Ces initiatives ont contribué à façonner le paysage urbain de Casablanca, faisant d’Al Hoceinia un acteur majeur dans le développement de l’immobilier au Maroc. En 1989, Lahbib Laghrari formalise la création d’Al Hoceinia Holding, regroupant l’ensemble des activités du groupe, dont l’immobilier reste le cœur de métier.

Le pôle immobilier, une place centrale dans la stratégie du groupe

Le secteur immobilier occupe une place centrale dans la stratégie de développement du groupe. Avec la création de Miftah Immobilier, le groupe s’est imposé dans le segment économique et social. À ce jour, Miftah Immobilier revendique la livraison de 12 000 biens et la construction de 3 400 unités supplémentaires dans des villes telles que Casablanca, Agadir, Safi, Marrakech, Tanger et Sidi Rahal. Loin de s’arrêter là, le groupe a aussi lancé d’autres marques comme Héritage Immobilier, spécialisée dans le haut standing, et Miftah Création, dédiée au moyen standing. En tout, le pôle immobilier d’Al Hoceinia a réalisé plus de 28 000 unités et en compte 4 400 en cours de développement. Cette diversification a permis au groupe de s’étendre dans cinq régions du Maroc, consolidant ainsi sa place de leader dans le secteur immobilier national.

L’agriculture, un pilier historique en pleine transformation sous la conduite de Ghali Laghrari

En parallèle, le groupe a également fait de l’agriculture un autre pilier important de son développement. Présent dans ce domaine depuis plus de 50 ans, Al Hoceinia exploite aujourd’hui plus de 1 293 hectares de terres agricoles dans des régions réputées pour la qualité de leurs terroirs, comme Agadir, Beni Mellal, Marrakech, Meknès et Errachidia. Historiquement centré sur la production d’agrumes et de rosacées, le groupe a diversifié son activité agricole avec l’introduction de cultures à forte valeur ajoutée, comme l’amandier et les fruits rouges. Son ambition est de passer d’un modèle purement agricole à un modèle agro-industriel, en investissant dans des unités de valorisation et en créant des marques propres pour valoriser sa production.

Aujourd’hui en plus de son rôle au sein de la holding, Ghali Laghrari dirige le pôle agricole et a pour mission d’identifier de nouvelles opportunités au sein du pôle agricole. Il dirige ce pôle et s’efforce d’introduire des cultures à forte valeur ajoutée, comme l’amandier et les fruits rouges, tout en orientant le groupe vers un modèle agro-industriel.

Transition générationnelle

En 2022, un tournant important a marqué l’histoire du groupe lorsque Lahbib Laghrari a cédé la direction à ses enfants. Mohamed Laghrari a pris la tête en tant que président-directeur général, tandis que Hamza et Ghali Laghrari sont devenus directeurs généraux délégués, accompagnés de leurs sœurs Rafia et Aliaa. Cette nouvelle gouvernance assure la continuité de la vision familiale, tout en apportant une dynamique de modernisation et de croissance.

Sous la direction de Mohamed Laghrari, Al Hoceinia Holding a également renforcé son engagement à l’international avec la création d’AH Africa. À travers cette filiale, le groupe explore de nouveaux marchés en Afrique, notamment au Sénégal et en Côte d’Ivoire, où il développe plusieurs projets immobiliers de grande envergure. Parmi ces projets figure la Résidence Képar à Diamniadio, près de Dakar, qui comprend 1 000 logements et 60 commerces. Le groupe a également lancé un projet de 50 villas de luxe, les Villas Salam, dans la même région, et prévoit un autre projet de 1 000 logements à Abidjan.

Fort de ces développements, le groupe Laghrari investit plus de 3,5 milliards de DH dans divers projets en cours. Avec plus de 1 200 collaborateurs, Al Hoceinia Holding continue de s’affirmer comme l’une des plus grandes success stories marocaines, conjuguant tradition familiale et ambition internationale.