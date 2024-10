L’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé ouvre son troisième campus à Dakhla

L’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé (UM6SS), qui fait partie de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, élargit son réseau avec l’inauguration d’un troisième campus à Dakhla pour la rentrée universitaire 2024-2025, après ceux de Casablanca et Rabat. Ce nouveau campus sera lié au complexe hospitalier universitaire Mohammed VI de Dakhla, dont la construction devrait être achevée d’ici deux ans.

L’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé (UM6SS) poursuit sa croissance et se renforce année après année. Dix ans après sa fondation, cette institution, gérée par la Fondation à but non lucratif Cheikh Khalifa Ibn Zaid Maroc, ne cesse de s’étendre. Après ses premières implantations à Casablanca et Rabat, l’UM6SS a inauguré un nouveau campus à Dakhla, confirmant ainsi son ambition d’être un acteur central dans le domaine de l’enseignement et de la santé au Maroc.

Une offre de formation diversifiée et spécialisée

Ce nouveau site à Dakhla regroupe plusieurs facultés et écoles destinées à offrir une formation complète et diversifiée dans le domaine des sciences de la santé. Parmi elles, on trouve une faculté de médecine et une faculté des sciences infirmières, proposant des cursus spécialisés comme infirmier polyvalent, infirmier de bloc opératoire ou encore infirmier en anesthésie et réanimation.

Le campus propose également des formations dans d’autres professions de santé, telles que la kinésithérapie et la physiothérapie. De plus, une école supérieure d’ingénierie en sciences de la santé y a été établie, proposant un parcours complet allant de la classe préparatoire au diplôme d’ingénieur en génie biomédical, en passant par une licence en informatique décisionnelle appliquée à la santé numérique.

Cette expansion à Dakhla s’inscrit pleinement dans le cadre de la stratégie nationale de généralisation de la couverture médicale. En s’implantant dans cette région, l’UM6SS entend répondre aux besoins croissants en matière de services de santé et d’éducation médicale dans cette partie du pays. La Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé s’associe ainsi aux efforts de l’État pour former et qualifier de nouveaux professionnels de la santé dans des secteurs clés.

Des infrastructures modernes pour un accueil international

À terme, l’antenne de Dakhla devrait pouvoir accueillir environ 3.000 étudiants, dont un certain nombre provenant d’Afrique subsaharienne. Pour cela, l’université mettra à disposition des infrastructures modernes, destinées tant aux étudiants qu’au personnel enseignant et administratif.

Ce campus sera également adossé à un vaste complexe hospitalier universitaire, le complexe hospitalier Mohammed VI de Dakhla, dont l’ouverture est prévue dans les deux prochaines années. Ce complexe médical comprendra un hôpital universitaire international de 300 lits, dont 58 seront dédiés à la réanimation. Avec des équipements médicaux à la pointe de la technologie, le complexe couvrira l’ensemble des spécialités médicales et chirurgicales, accueillant chaque année environ 120.000 patients et réalisant près de 100.000 consultations et examens médicaux.

Le but principal de ce projet ambitieux est de promouvoir non seulement des soins de santé de qualité, mais aussi de favoriser l’enseignement, la formation, la recherche et l’innovation dans le domaine médical. L’ouverture de cette infrastructure à Dakhla, prévue pour la rentrée universitaire 2024-2025, marque une étape clé dans l’évolution de l’UM6SS, déjà implantée dans les villes de Casablanca (avec les sites d’Anfa City et de la Ligue arabe) et Rabat, au sein de Madinat Al Irfane. À Casablanca, l’UM6SS a d’ailleurs lancé une filière anglophone en médecine, une initiative qui renforce son rayonnement à l’international.

Loin de s’arrêter là, l’UM6SS prévoit de poursuivre son expansion en ouvrant de nouveaux établissements de formation et des hôpitaux supplémentaires dans différentes régions du Maroc. Ces projets visent à consolider sa position de leader dans le développement du secteur de la santé au Maroc, tout en continuant à former une nouvelle génération de professionnels compétents, aptes à relever les défis du domaine médical à l’échelle nationale et internationale.