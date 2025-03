L’UM6SS s’étend à Marrakech et Agadir avec l’ouverture de nouveaux campus pour la prochaine rentrée universitaire

L’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé (UM6SS), relevant de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, annonce l’ouverture de deux nouveaux campus à Marrakech et Agadir dès la rentrée universitaire 2025-2026. Cette expansion vise à offrir aux étudiants de ces régions un enseignement d’excellence dans des domaines clés tels que la médecine, l’ingénierie des sciences de la santé et les sciences infirmières.

Selon un communiqué de l’université, cette initiative s’inscrit dans la vision de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, qui ambitionne de promouvoir l’enseignement, la recherche et l’innovation à travers le royaume. En collaboration avec les administrations publiques et les institutions concernées, l’UM6SS s’engage à garantir une formation de haut niveau et à contribuer au développement du secteur de la santé au Maroc.

Des infrastructures modernes pour une formation de pointe

Les nouveaux campus de Marrakech et Agadir seront dotés d’équipements de dernière génération et d’infrastructures modernes, offrant ainsi un cadre propice au développement des compétences et à l’innovation pédagogique. Forte de ses dix années d’existence, l’UM6SS adopte des méthodes d’enseignement novatrices qui allient théorie et pratique, intégrant les meilleures pratiques pédagogiques et les outils technologiques les plus avancés. L’objectif est de préparer des professionnels qualifiés, capables de relever les défis du secteur de la santé.

Une présence nationale en pleine expansion

Avec ces nouvelles implantations, l’UM6SS élargit l’accès à des formations essentielles pour l’avenir du système de santé marocain. En formant des professionnels hautement qualifiés, l’université participe activement au développement sanitaire des régions concernées. Elle renforce ainsi son engagement pour un enseignement accessible et de qualité, tout en soutenant l’innovation dans le domaine des sciences de la santé.

À compter de la rentrée 2025-2026, l’UM6SS disposera de cinq campus répartis à Casablanca, Rabat, Dakhla, Marrakech et Agadir. Cette expansion marque une étape clé dans la stratégie de développement de l’université, qui consolide ainsi son impact national et contribue à la formation des futurs professionnels de la santé au Maroc et au-delà.