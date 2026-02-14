Alertes
Enseignement supérieur

Le Conseil de la Concurrence et l’UIR scellent un partenariat stratégique

by Challenge
Ahmed Rahhou, Président du Conseil de la concurrence et Noureddine Mouaddib, Président de l’Université Internationale de Rabat. Crédit : DR.

Le Conseil de la Concurrence et l’Université Internationale de Rabat (UIR) ont signé une convention-cadre de partenariat, marquant une étape importante dans le renforcement de leur coopération institutionnelle.

Dans le détail, cet accord vise à développer des synergies dans les domaines de la formation, de la recherche scientifique et de la promotion de la culture de la concurrence, en créant des passerelles durables entre régulation économique et excellence académique. Cette convention s’inscrit dans une dynamique de rapprochement entre les institutions de régulation et le monde universitaire. Elle a pour objectif de consolider la transparence et l’équité dans les relations économiques, tout en favorisant une meilleure compréhension des enjeux liés au droit, à l’économie et à la gouvernance de la concurrence.

Lire aussi | Mehdi Lahlou : «L’avenir est dans une gouvernance démocratique et transparente des ressources hydriques»

À travers ce partenariat, les deux parties s’engagent à diffuser la culture de la concurrence, à sensibiliser aux principes du droit et de l’économie, à encourager la recherche scientifique par la proposition de thématiques et l’évaluation des travaux académiques, mais aussi à enrichir l’offre de formation universitaire grâce à l’introduction de modules spécialisés. Les enseignants et les étudiants-chercheurs bénéficieront ainsi d’une meilleure connaissance du rôle, des missions et des pratiques du Conseil de la Concurrence. La convention prévoit également la conclusion d’accords spécifiques avec les établissements universitaires concernés, ainsi que la mise en place de mécanismes de coordination, de suivi et d’évaluation des actions engagées.

A noter que ce partenariat reflète la volonté commune du Conseil de la Concurrence et de l’UIR de bâtir un environnement concurrentiel sain, de stimuler la performance économique et de promouvoir une culture de transparence et de responsabilité.

