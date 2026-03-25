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Ingénieurs, entreprises, Afrique: le Forum Mines-Rabat mise sur la coopération Sud-Sud

by Challenge
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Véritable carrefour entre monde académique et univers professionnel, le Forum Mines-Rabat Entreprises revient, les 15 et 16 avril 2026 dans la capitale, pour une 26ᵉ édition ambitieuse. Placé sous le thème de la coopération Sud-Sud, l’événement confirme son rôle stratégique dans l’accompagnement des jeunes ingénieurs et le renforcement des synergies économiques africaines.

Depuis plus de 25 ans, le Forum Mines-Rabat Entreprises s’impose comme un événement phare du calendrier académique et économique national. Organisé à l’École Nationale Supérieure des Mines de Rabat (ENSMR), il constitue bien plus qu’un simple forum de recrutement. Il s’agit d’une véritable plateforme d’échanges où se rencontrent ambitions, idées et opportunités, permettant aux élèves-ingénieurs de se familiariser avec les réalités du marché du travail.

Chaque année, cet événement attire un large éventail d’entreprises nationales et internationales, issues de secteurs variés, venues présenter leur expertise et identifier les talents de demain. Stages, premiers emplois, réseautage professionnel : autant d’opportunités offertes aux participants dans un cadre propice à l’apprentissage et à l’innovation.

Une édition 2026 tournée vers l’Afrique

Pour sa 26ᵉ édition, le Forum se place sous le thème « Coopération Sud-Sud : le Maroc au cœur des nouvelles dynamiques africaines préconisant un essor intégré ». Une orientation qui reflète les ambitions du Royaume de renforcer ses liens économiques et industriels avec le continent africain.

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L’événement accueillera des personnalités de premier plan, dont Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, et Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce. Leur participation permettra d’apporter un éclairage stratégique sur les enjeux et les perspectives de la coopération Sud-Sud. Plusieurs ambassadeurs de pays africains seront également présents, renforçant la dimension diplomatique et économique du Forum.

Entre opportunités professionnelles et innovation

Le Forum réunira également de grandes entreprises telles que OCP Group, BMCI, Tanger Med, BCP, ONCF ou encore VINCI Energies. Leur présence offrira aux étudiants des perspectives concrètes en matière de stages, de recrutement et de partenariats.

Au programme : conférences, ateliers, séminaires et sessions de recrutement, permettant aux participants de développer des compétences clés et de mieux appréhender les transformations du marché du travail. L’événement constitue ainsi un levier majeur pour stimuler l’innovation et favoriser l’employabilité des jeunes ingénieurs.

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Fondée en 1972 sous le nom d’École Nationale de l’Industrie Minérale, l’ENSMR s’est imposée comme l’une des grandes écoles d’ingénieurs du Maroc. Initialement spécialisée dans les métiers du secteur minier, elle a progressivement diversifié ses formations en intégrant des filières en électromécanique, informatique et énergétique.

Grâce à des réformes pédagogiques majeures, notamment la réduction du cycle de formation à trois ans, l’établissement forme aujourd’hui des ingénieurs polyvalents, capables de répondre aux exigences d’un marché globalisé et en constante mutation.

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