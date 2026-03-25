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Automobile

M-Automotiv inaugure un nouveau showroom Renault et Dacia à Rabat

by David Jérémie
written by David Jérémie
A gauche, Thibault Paland, DG de Renault Commerce Maroc et au centre Souhail Houmaini, DG de M-Automotiv.

Le groupe M-Automotiv poursuit son expansion avec l’ouverture d’un nouveau showroom Renault et Dacia à Hay Riad, l’un des quartiers les plus dynamiques de la capitale. Une implantation stratégique qui illustre la volonté du groupe de renforcer sa proximité avec les clients et d’accompagner la croissance du marché automobile dans la région.

Situé à l’Espace les Lauriers, avenue Mehdi Ben Barka, ce nouvel espace s’étend sur 1 000 m² et a été conçu pour offrir une expérience client immersive et conforme aux standards internationaux des deux marques. Véritable lieu de découverte et de conseil, le showroom met en avant l’innovation, le design et l’accessibilité qui caractérisent Renault et Dacia.

Avec cette ouverture, M-Automotivsigne son 29ᵉpoint de vente au niveau national, confirmant une stratégie d’expansion maîtrisée. «L’ouverture de ce nouveau showroom à Hay Riad est bien plus qu’un simple développement réseau. Elle traduit notre ambition de nous rapprocher durablement de nos clients, en leur proposant des espaces modernes, accessibles et alignés avec les standards des marques que nous représentons», a souligné Souhail Houmaini, Directeur général de M-Automotiv.

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Et selon ce dernier, cette initiative s’inscrit dans une dynamique de croissance soutenue. Faut-il souligner que le groupe a enregistré en 2025 une progression de +28 % de ses ventes par rapport à l’année précédente. Par ailleurs, M-Automotiv a été élu Service Client de l’Année trois années consécutives, une distinction qui récompense son engagement constant en matière de satisfaction et de qualité de service. Toujours est-il qu’à travers ce nouveau showroom, le groupe entend réaffirmer son ambition, à savoir offrir une expérience automobile de référence, fondée sur la proximité, la qualité et la passion de l’automobile, au service des marques Renault et Dacia.

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