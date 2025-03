Après le Canada, le fleuron de l’AgriTech marocain AgriEdge va s’implanter en France et au Sénégal 

Un an après son implantation au Canada sous le nom d’AgriculturiX, AgriEdge, fonds d’investissement d’InnovX (pôle d’innovation de l’OCP en sécurité alimentaire et transition énergétique, affilié à l’UM6P), accélère son expansion. En 2025, il prévoit d’ouvrir deux nouvelles filiales, en France et au Sénégal, afin d’accompagner les agriculteurs avec ses solutions digitales.

Après une percée réussie en Amérique du Nord avec l’ouverture de sa filiale au Canada en février 2024, AgriEdge, fleuron de l’AgriTech marocain, poursuit son développement. En 2025, la filiale d’InnovX s’apprête à franchir une nouvelle étape en implantant deux nouvelles filiales en France et au Sénégal.

AgriEdge ambitionne en effet d’établir des antennes sur chaque continent. Cette expansion vise un double objectif : d’une part, se rapprocher des agriculteurs pour mieux les accompagner grâce aux outils digitaux, et d’autre part, acquérir de nouvelles expertises afin d’enrichir son savoir-faire en AgTech.

L’entreprise propose des solutions innovantes pour améliorer et estimer les rendements agricoles, notamment grâce à la gestion de la fertilisation et des traitements phytosanitaires. En intégrant les nouvelles technologies à l’agriculture, AgriEdge contribue à la transition vers une agriculture de précision, plus performante et durable.

Lire aussi | Sahara. Le Kazakhstan et l’Albanie soutiennent la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud

Montpellier, un hub stratégique pour l’Europe

En France, AgriEdge implantera sa filiale à Montpellier, un choix stratégique qui lui permettra de rayonner sur l’ensemble du territoire français et au-delà, en Europe. En tant que filiale d’InnovX et de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), AgriEdge bénéficie d’un écosystème dynamique, propice à l’innovation et à la collaboration avec les acteurs locaux du secteur agricole.

L’objectif de cette implantation est d’adapter ses solutions aux besoins spécifiques des agriculteurs européens, en intégrant des technologies avancées pour une gestion plus efficace des cultures et une optimisation des intrants agricoles.

Lire aussi | Bourse de Casablanca: le Masi s’apprécie de 2,93% en février

Le Sénégal, un levier pour l’Afrique subsaharienne

Déjà active au Sénégal grâce à ses solutions digitales, AgriEdge renforce sa présence en y ouvrant une filiale dédiée. Cette nouvelle entité aura pour mission de déployer l’ensemble des services de l’entreprise en Afrique subsaharienne, une région où l’agriculture joue un rôle essentiel dans l’économie.

Les solutions proposées couvriront un large spectre, allant de la gestion de la fertilisation aux recommandations phytosanitaires, en passant par des outils d’aide à la décision pour optimiser les rendements agricoles.

Lire aussi | Véhicules utilitaires et camions : le chinois Forland Motors débarque au Maroc

Une présence internationale en pleine expansion

AgriEdge a déjà déployé ses solutions digitales dans huit régions du Maroc et est ainsi présente dans dix pays, dont le Sénégal, la Tunisie, le Pakistan, la Suisse, la Roumanie et le Canada.

En parallèle de son expansion internationale, AgriEdge consolide sa présence au Maroc. Depuis 2024, elle détient la filiale Daumtech, créée en partenariat avec Domseeds S.A., une entreprise spécialisée dans l’agro-industrie. Cette initiative vise à accélérer la digitalisation du secteur agricole marocain en s’appuyant sur l’expertise agronomique de Domseeds S.A.