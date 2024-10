Casablanca-Settat. Création d’un fonds régional d’investissement et d’un « Campus Tech »

Le Conseil de la région Casablanca-Settat a récemment dévoilé le projet d’ordre du jour de sa session ordinaire d’octobre 2024. Cette session promet d’être dense, avec plusieurs enjeux majeurs pour le développement régional, tels que la création d’un fonds régional d’investissement et le lancement d’un projet « Campus Tech» à Nouaceur, destiné à soutenir les startups spécialisées dans les technologies modernes.

Le Conseil de la région de Casablanca-Settat a dévoilé un ambitieux programme pour sa session ordinaire d’octobre 2024. L’Assemblée régionale prévoit de débattre de cinq grands axes.

Dissolution de Casablanca Patrimoine, création d’un fonds régional d’investissement et d’un Campus Tech

Le premier axe, consacré à l’emploi, au développement économique et au tourisme, inclut la création d’un fonds régional d’investissement. Ce projet nécessite la validation d’un avenant à la convention-cadre de partenariat entre la Wilaya de Casablanca-Settat, le Conseil régional, CDG Group, CDG Invest et le Centre Régional d’Investissement (CRI).

Lire aussi | Le ministre palestinien de l’information rencontre la FMEJ à Casablanca

En parallèle, plusieurs initiatives pour soutenir l’entrepreneuriat et l’emploi des jeunes seront examinées, notamment la création d’un « Campus Tech » à Nouaceur dans le cadre du Plan de Développement Régional (PDR) 2022-2027, visant à encourager les startups spécialisées dans les nouvelles technologies. L’Assemblée devra également décider de la dissolution de Casablanca Patrimoine, une société locale.

Rénovation des axes routiers desservant le Grand Stade de Casablanca et création de zones logistiques à Ouled Saleh

Le deuxième axe concerne les routes, infrastructures et équipements de base, avec plusieurs projets routiers et de transport à l’ordre du jour. Une attention particulière sera accordée à la réhabilitation des centres urbains et ruraux. Le Conseil examinera la modification d’une convention portant sur la rénovation des axes routiers desservant le Grand Stade de Casablanca. De plus, l’amélioration des infrastructures dans diverses communes et la création de zones logistiques à Ouled Saleh, dans la province de Nouaceur, seront aussi abordées.

Réutilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation des espaces verts

L’environnement et le développement durable occuperont également une place importante. Un avenant à une convention pour le financement de projets d’approvisionnement en eau potable dans les communes rurales sera examiné. En revanche, la convention concernant la réutilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation des espaces verts à Casablanca et Mohammedia pourrait être annulée.

Lire aussi | Après les explosions du Liban, bipeurs et talkies-walkies interdits sur les vols Emirates

Prévention et traitement du cancer dans la région

Le volet social, santé, éducation et culture sera marqué par plusieurs initiatives, comme l’approbation d’une convention avec le ministère de la Santé et la Fondation Lalla Salma pour la prévention et le traitement du cancer dans la région sur la période 2024-2026. Un partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et des associations locales pour organiser une caravane médicale régionale pour les élèves malvoyants sera également discuté.

Enfin, les questions budgétaires et administratives figureront au cœur du cinquième axe, avec l’examen du projet de budget pour 2025 et des ajustements de la structure administrative du Conseil.