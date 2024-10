Le ministre palestinien de l’information rencontre la FMEJ à Casablanca

La Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) a reçu, vendredi à son siège à Casablanca, une délégation palestinienne de haut niveau, conduite par Ahmad Assaf, ministre chargé des médias officiels de l’État de Palestine, accompagné de personnalités et de responsables de médias palestiniens.

La rencontre a été consacrée à la situation générale en Palestine et les défis auxquels la région est confrontée, particulièrement à la suite des événements tragiques survenus depuis le 7 octobre 2023.

Le ministre palestinien a exposé, devant les éditeurs de journaux marocains, les différents aspects des souffrances du peuple palestinien dues à la guerre d’extermination que mène l’occupation sioniste.



Il a rappelé, à cet égard, les positions de l’Autorité nationale palestinienne, avant d’interagir avec les interventions et les demandes d’éclaircissements des responsables de médias marocains.

Par la suite, le président de la FMEJ et des membres de son bureau exécutif ont renouvelé les positions de principe de soutien au peuple palestinien et à son droit légitime à la liberté et à l’édification de son État indépendant avec Al-Qods comme capitale. Ils ont également rappelé les positions historiques du Maroc, de son peuple et de ses institutions, et les rôles solidaires de SM le Roi, Président du Comité Al-Qods, ainsi que l’attachement historique des Marocains à la cause palestinienne et à Al-Qods.

Les deux parties ont convenu, par la suite, de l’importance de poursuivre la réflexion et la mobilisation en faveur de la cause palestinienne et des revendications légitimes du peuple palestinien, ainsi que de la nécessité de développer les formes de communication et de coopération entre les médias marocains et les institutions palestiniennes.

Cette rencontre a également été l’occasion de rendre hommage aux martyrs du peuple palestinien et aux victimes de la guerre et de l’agression criminelle sioniste.

Le président de la FMEJ a hautement salué les professionnels – femmes et hommes – de la presse et des médias dans les territoires occupés, évoquant ceux qui ont sacrifié leur vie, et certaines figures palestiniennes qui ont contribué à renforcer les liens humains et solidaires avec la presse marocaine.

Il a également exprimé la disposition de la Fédération à œuvrer en vue de lancer des initiatives communes de communication et de coopération professionnelle en soutien à la lutte du peuple palestinien pour sa libération et son émancipation ainsi que pour l’édification de son État indépendant.

A noter que la délégation palestinienne comprenait également Mohammrd Khalil Khattab, directeur général de l’informations à la télévision palestinienne, Ayed Ouaimer, directeur général de la radio ‘’Voice of Palestine’’, Mahmoud Abou Al-Hayjaa, rédacteur en chef du journal Al-Hayat Al-Jadida, Mouhannad Jadoua, directeur général de la rédaction de l’agence de presse palestinienne WAFA, et Mohammed Khader, chef de cabinet du ministre.

Côté FMEJ, en plus de son président Mahtat Rakas, étaient présents à cette rencontre le président d’honneur de la Fédération, Noureddine Miftah, le vice-président Abdelhakim Badie, ainsi que Mohamed Chaouki, Fatima Zahra Kadiri et Mohamed Ezzouak, membres du bureau exécutif.