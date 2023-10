Le MP exhorte les Nations-unies à agir en urgence pour éviter une catastrophe

Le Parti du Mouvement populaire suit avec préoccupation et une grande inquiétude la situation sécuritaire et militaire dans la bande palestinienne de Gaza et ses environs. Il considère que le retour soudain de l’option de la violence est une preuve supplémentaire de la fragilité de la « trêve » et de la « paix éphémère » dans la région, ce qui présage une véritable catastrophe, à savoir une guerre qui menace non seulement la stabilité de cette région, mais qui pourrait également avoir des répercussions désastreuses sur la paix et la stabilité dans l’ensemble du Moyen-Orient et du monde entier.

Lire aussi | Marrakech. Coup d’envoi des travaux des Assemblées annuelles BM-FMI

Dans ce contexte, tout en exprimant son profond regret et sa ferme condamnation des pertes en vies humaines et des blessures civiles des deux côtés, le Mouvement Populaire souligne ce qui suit :

Premièrement, le Mouvement Populaire appelle à la raison, à la retenue immédiate des opérations militaires pour éviter davantage d’effusions de sang et pour respecter le droit à la vie. Il exhorte également les Nations-unies et les organismes régionaux et internationaux à agir en urgence pour mettre fin à ces tensions dangereuses et construire un avenir de paix durable dans la région, tout en garantissant les droits légitimes du peuple palestinien à établir un État indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale.

Deuxièmement, le Mouvement Populaire condamne les slogans choquants tels que « Epées de fer » et « Déluge », qui régressent le monde civilisé au Moyen Âge et portent atteinte aux nobles principes et aux valeurs humaines communes.

Troisièmement, le Mouvement Populaire appelle les parties palestinienne et israélienne à reprendre les négociations de paix pour parvenir à une solution juste basée sur la coexistence de deux États indépendants vivant en paix côte à côte. Il souligne que les retards dans la réalisation de cette solution juste affaiblissent l’autorité nationale palestinienne en tant que représentante légitime du peuple palestinien et contribuent à des conséquences désastreuses fomentées par des puissances régionales qui n’ont pas la paix à l’esprit.

Lire aussi | Tour d’Afrique : l’actualité économique d’un continent en mouvement

Quatrièmement, le Mouvement Populaire salue les positions officielles du Maroc exprimées dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger. Il approuve également l’appel de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la convocation d’une réunion d’urgence du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères pour trouver rapidement des solutions afin de mettre fin à l’escalade et de restaurer la paix et la stabilité dans la région.

Cinquièmement, le Mouvement Populaire souligne l’importance de protéger les lieux saints à Jérusalem et de ne pas transformer cette ville sacrée en une source de conflit entre les adeptes des trois religions divines. Au lieu de cela, il devrait y avoir une coexistence pacifique pour préserver la paix et l’intégrité de l’humanité.