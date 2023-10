Construisons ensemble une communauté mondiale d’avenir partagé [Par Li Changlin*]

Cette année marque le dixième anniversaire de la vision importante du Président chinois Xi Jinping de construire une communauté d’avenir partagé pour l’humanité. Il y a dix ans, en réponse à la question posée par le monde, l’histoire et l’époque sur le monde que nous voulons et la manière de le construire, le Président Xi Jinping a lancé l’initiative de construire une communauté d’avenir partagé pour l’humanité, et appelé à la construction d’un monde ouvert, inclusif, propre et merveilleux, jouissant d’une paix durable, d’une sécurité universelle et d’une prospérité commune.

Au cours de la dernière décennie, la vision a été progressivement enrichie et est passée d’un solo de la Chine au chœur de toutes les voix, devenant ainsi une grande bannière qui indique la voie à suivre pour notre époque et pour l’humanité.

Il y a quelques jours, la Chine a publié un livre blanc intitulé « Une communauté mondiale d’avenir partagé : Propositions et actions de la Chine ». Ce livre blanc décrit de manière systématique les connotations de la pensée de la construction d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité et la manière dont elle a été mise en pratique.

Premièrement, la vision de la construction d’une telle communauté mondiale est le choix inévitable correspondant à la tendance dominante de l’histoire. Elle répond à l’appel du temps et reflète l’aspiration des peuples du monde à la paix, à la justice et au progrès. Face aux défis tels que la pandémie de COVID-19, les crises géopolitiques et les guerres commerciales, jamais nous n’avons aussi profondément réalisé que l’interdépendance est la tendance historique et que la solidarité et la coopération sont la bonne voie à suivre. À cet effet, le concept d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité a été chaleureusement accueilli et soutenu par un grand nombre de pays, et a été pleinement reflété, notamment ces dernières années, dans les documents des Nations Unies et d’autres organisations internationales et régionales.

Deuxièmement, la construction d’une telle communauté mondiale est la bonne direction pour améliorer la gouvernance mondiale. Cette vision dépasse les règles exclusives de la politique des blocs, la notion de « raison du plus fort » et les « valeurs universelles » définies par quelques pays occidentaux. Elle a introduit une nouvelle approche des relations internationales caractérisées par le respect mutuel, l’équité, la justice et la coopération gagnant-gagnant, et a mis en évidence les nouvelles caractéristiques de la gouvernance mondiale que sont l’ouverture et l’inclusion, l’équité et la justice, la coexistence harmonieuse, la diversité et l’enrichissement mutuel. Elle préconise que tous les pays, quels que soient leur taille et leur niveau de développement, sont des membres égaux de la communauté internationale et qu’ils devraient tous assumer leur part de responsabilité et jouir des droits et des intérêts équitables.

Troisièmement, la Chine est à la fois un défenseur et un acteur de cette vision. La Chine est le seul pays au monde à avoir inscrit « l’adhésion à la voie du développement pacifique » dans sa Constitution. Le Rapport du XXe Congrès du Parti communiste chinois indique que la construction d’une communauté de destin pour l’humanité est l’une des exigences essentielles de la modernisation chinoise. La Chine reste attachée à la promotion d’une coopération de qualité sur « la Ceinture et la Route », et a lancé successivement l’Initiative pour le développement mondial, l’Initiative pour la sécurité mondiale et l’Initiative pour la civilisation mondiale, enrichissant encore la connotation du concept de communauté d’avenir partagé pour l’humanité.

La Chine et les pays africains et arabes sont destinés à être de bons partenaires dans la construction d’une communauté d’avenir partagé. Malgré les distances géographiques, ils se sont rapprochés par leurs expériences passées communes et leurs objectifs similaires. Leur amitié profonde trouve son origine aux soutiens mutuels dans la lutte contre l’impérialisme et le colonialisme, aux efforts en commun dans la recherche du développement et du redressement, et aux coordinations étroites dans les affaires internationales et régionales. En 2013, lors de son premier déplacement à l’étranger en sa qualité de Président chinois, le Président XI Jinping avait avancé pour la première fois le principe de sincérité, de résultats effectifs, d’amitié et de bonne foi et la vision de justice pour les relations sino-africaines, en soulignant que la Chine et l’Afrique étaient toujours une communauté d’avenir partagé. En 2021, La Chine a publié un livre blanc intitulé « la Chine et l’Afrique dans la nouvelle ère : un partenariat d’égalité », mettant en relief la construction d’une communauté d’avenir partagé sino-africaine caractérisée par le partage des responsabilités, la coopération gagnant-gagnant, le bonheur pour tous, la prospérité culturelle, la sécurité commune et l’harmonie entre l’homme et la nature; En 2014, lors de la 6e conférence ministérielle du Forum de coopération entre la Chine et les Etats arabes, le Président Xi Jinping a pour la première fois proposé l’établissement des communautés d’intérêts communs et de destin sino-arabes. En 2022, lors du premier Sommet Chine-Etats arabes, le président chinois Xi Jinping a appelé la Chine et les Etats arabes à faire rayonner l’esprit d’amitié sino-arabe et à construire une communauté d’avenir partagé sino-arabe dans la nouvelle ère. Sous le pilotage de cette vision de la communauté d’avenir partagé, les coopérations sino-africaine et sino-arabe, au cours de la décennie écoulée, n’ont cessé d’évoluer pour aboutir à des résultats tangibles, portant les relations sino-africaines et sino-arabes à de nouvelles hauteurs, et donnant un point de référence et un modèle pour la solidarité et la coopération entre les différents pays.

Pays important en Afrique et dans le monde arabe, le Maroc a toujours répondu activement à cette vision dans les cadres bilatéraux et multilatéraux, et travaille de concert avec la Chine pour construire une communauté d’avenir partagé. La Chine et le Maroc se prêtent mutuellement compréhension et soutien sur les questions touchant à leurs intérêts vitaux et à leurs préoccupations majeures respectifs; En 2016, lors de la visite historique qu’effectue Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Chine à l’invitation du Président XI Jinping, les deux Chefs d’Etat ont déclaré ensemble l’établissement d’un partenariat stratégique entre les deux pays; La Chine et le Maroc ont signé en 2022 la première convention en Afrique du Nord relative au Plan de la mise en œuvre conjointe de la Ceinture et de la Route, et ils conjuguent leurs efforts pour mettre en œuvre des projets déterminés dans le cadre des « Trois initiatives mondiales », du Forum sur la coopération sino-africaine, et du Forum sur la coopération sino-arabe; La Chine et le Maroc défendent ensemble les droits et les intérêts légitimes des pays en voie de développement dans les enceintes internationales.

Face à la crise sanitaire mondiale et à la catastrophe naturelle, la Chine et le Maroc ont interprété de manière vivante le concept de la communauté d’avenir partagé pour l’humanité. Pendant la période de la Covid-19, la Chine et le Maroc ont fait preuve de solidarité en menant une coopération vaccinale exemplaire et luttant conjointement contre l’épidémie. Après le fort tremblement de terre qui a frappé le Maroc le 8 septembre, le Président chinois XI Jinping a adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI un message de condoléances, les parties chinoises ont fait don en espèces à titre d’aide humanitaire, et des entreprises chinoises, des associations chinoises, même des Chinois en courte mission au Maroc se sont également mobilisés dans les premiers temps pour venir en aide aux personnes sinistrées, laissant ainsi une belle histoire dans les relations excellentes entre nos deux pays.

Construire une communauté mondiale d’avenir partagé est à la fois une vision salutaire et un processus historique exigeant un dur labeur sur plusieurs générations. La Chine est prête à renforcer la solidarité et la coopération avec les pays du monde, y compris le Maroc, à travailler ensemble pour jouer un rôle plus important dans l’avancement du progrès humain et du processus de modernisation, et à construire conjointement un monde ouvert, inclusif, propre et beau qui jouit d’une paix durable, d’une sécurité universelle et d’une prospérité commune.