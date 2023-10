Action climatique. Bank Al-Maghrib investit 200 M€ dans des obligations de développement durable de la Banque mondiale

Bank Al-Maghrib (BAM) annonce son investissement dans des obligations de développement durable émises par la Banque mondiale : une obligation de développement durable de 100 millions d’euros à 3 ans, et une autre de 100 millions d’euros à 5 ans. Cette décision s’inscrit dans le cadre de la gestion des réserves de change de BAM et démontre son engagement en faveur de l’action climatique et du développement durable.

Les obligations de développement durable émises par la Banque mondiale visent à soutenir le financement d’activités de développement durable dans les pays en développement. Des fonds qui contribueront au financement de projets axés sur des thèmes tels que les systèmes alimentaires résilients, les énergies propres et renouvelables, ainsi que la sécurité environnementale et hydrique.

Cette initiative revêt une importance particulière, car elle coïncide avec le début des Assemblées annuelles du Groupe Banque mondiale et du Fonds Monétaire International, qui se tiennent cette année à Marrakech, du 9 au 15 octobre. Ces Assemblées annuelles visent à promouvoir des résultats plus durables pour les populations et la planète, et le choix du Maroc en tant qu’hôte souligne l’urgence d’intégrer l’action climatique dans la région et sur tout le continent africain.

Intégration des actions climatique dans les opérations de la Banque mondiale

La Banque mondiale, à travers son « Sustainable Development Bond Framework », s’engage à intégrer l’action climatique et le développement durable dans ses opérations. Plus de 90% de ses nouveaux projets intègrent des composantes climatiques, démontrant ainsi son engagement envers la lutte contre le changement climatique et la promotion d’un développement durable.

A titre d’illustration, en Afrique du Nord, où le changement climatique aggrave la pénurie d’eau, la Banque mondiale accélère ses investissements pour renforcer la résilience de l’approvisionnement en eau potable et de l’irrigation. Ces efforts servent de modèle pour d’autres pays confrontés à des ressources en eau limitées. En Afrique subsaharienne, la Banque mondiale aide les pays membres à accroître la résilience de leurs systèmes agroalimentaires en adoptant une approche de chaîne de valeur. De plus, la Banque mondiale investit dans les énergies renouvelables pour promouvoir un accès universel à l’électricité à travers tout le continent africain.

L’investissement de Bank Al-Maghrib dans les obligations de développement durable de la Banque mondiale témoigne de l’importance croissante accordée à l’action climatique et au développement durable dans le secteur financier. En soutenant financièrement ces initiatives, Bank Al-Maghrib joue un rôle actif dans la promotion d’une économie plus durable et résiliante.

Rôle critique des banques centrales dans la transition vers une économie verte

Cette décision d’investissement souligne également le rôle critique des banques centrales dans la transition vers une économie verte. En utilisant leurs réserves de change pour soutenir des initiatives de développement durable, les banques centrales contribuent à la réalisation des objectifs mondiaux en matière de climat et de développement durable.