Conseil de la Région Casablanca-Settat : des conventions d’une enveloppe de 4,1 milliards DH approuvées

Le Conseil de la région de Casablanca-Settat a approuvé, lundi, lors de sa session ordinaire du mois de juillet 2024, l’ensemble des 70 points inscrits à l’ordre du jour, dont 60 conventions visant la réalisation de programmes de développement dans divers domaines.

Cette approbation unanime des membres présents marque une étape importante dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de développement régional (PDR) 2022-2027.

La session, tenue au siège de la préfecture d’arrondissement de Hay Hassani, a été présidée par Abdellatif Maâzouz, président du conseil de la région. Étaient également présents le Wali de la région de Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Mohamed Mhidia, et le gouverneur de la préfecture d’arrondissement de Hay Hassani, Khadija Benchouikh.

Au début de la session, Maâzouz a présenté l’état d’avancement des divers projets en cours dans la région, rappelant les activités et rencontres de communication ainsi que les visites de terrain effectuées pour suivre ces projets.

Les 70 points approuvés s’articulent autour de six principaux axes : « Emploi et développement économique, rural et touristique », « Routes, infrastructures, équipements de base et mise à niveau urbaine », « Eau, environnement et développement durable », « Recherche scientifique appliquée, nouvelles technologies et digitalisation », et « Services sociaux et médicaux, éducation, sport et culture ». En outre, quatre points relatifs au « Budget, affaires financières et programmation » ont été approuvés, notamment un emprunt auprès du Fonds d’Équipement Communal (FEC) par l’ouverture d’une ligne de crédit de 1 milliard de dirhams (MMDH), destiné à financer les projets du PDR.

Dans une déclaration à la presse, Maâzouz a précisé que les points à l’ordre du jour s’inscrivent dans le cadre des préparatifs pour la Coupe du monde 2030, avec 13 conventions approuvées à ce titre et une enveloppe budgétaire de plus de 5 MMDH allouée à la construction de routes.

Sur les 60 conventions approuvées, 30 concernent l’investissement et l’emploi dans les secteurs de l’industrie, du tourisme et de la logistique. Maâzouz a détaillé que des conventions d’une enveloppe budgétaire de 2,5 MMDH ont été approuvées pour l’industrie, 1,3 MMDH pour le tourisme et la logistique, ainsi que 300 millions de dirhams pour les très petites, petites et moyennes entreprises, notamment les entreprises émergentes.

Un budget de 18 MMDH a été consacré à la lutte contre les bidonvilles dans la région, impliquant plusieurs partenaires. De plus, dans le cadre de la préservation des ressources hydriques et la protection de l’environnement, cinq conventions dépassant 1,5 MMDH ont été approuvées, prévoyant la mise en place de stations de traitement des eaux usées.

Ce large éventail de projets et de conventions reflète l’engagement du Conseil de la région de Casablanca-Settat à promouvoir un développement harmonieux et durable, tout en répondant aux besoins croissants de la population et en anticipant les défis futurs.