SoHub crée un centre d’excellence pour la conformité bancaire à Casablanca

SoHub, filiale du Fekra Group, annonce la création d’un centre d’excellence pour la conformité bancaire à Casablanca, destiné à accompagner ses clients au Maroc, en Afrique et à l’international.

Spécialisée dans le conseil en informatique et en organisation, SoHub vise à offrir aux institutions financières des outils et des talents pour lutter efficacement contre la fraude, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Le président de Fekra Group, Driss Hazzaf, a exprimé sa fierté concernant ce nouveau développement : « Nous sommes extrêmement fiers d’annoncer le lancement à Casablanca de notre pôle d’excellence et d’expertise en matière de conformité bancaire. Nous sommes convaincus que notre nouveau pôle apportera la veille réglementaire et technologique nécessaire pour permettre à nos clients d’anticiper les évolutions de la réglementation. »

« Ce développement illustre notre détermination à offrir des services de conformité bancaire à la fois efficaces et pratiques, en Afrique comme en Europe. La réputation de SoHub est solidement établie grâce à notre dévouement constant à la qualité et à la performance », a pour sa part ajouté le directeur général de SoHub, Raed Lakoud.

Le centre d’excellence de SoHub repose sur cinq piliers fondamentaux : le conseil et l’audit de l’efficacité des systèmes de conformité pour évaluer et améliorer les systèmes existants ; la gestion des projets d’intégration des produits de conformité (AML, KYC et listes de sanctions) pour assurer une intégration fluide des solutions ; les partenariats technologiques avec les leaders mondiaux des logiciels de conformité ; la veille réglementaire pour surveiller, analyser et synthétiser les nouvelles régulations nationales et internationales ; et la formation dans le domaine de LCB-FT, offrant des formations spécialisées en lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

SoHub adopte une approche collaborative en travaillant étroitement avec ses clients pour atteindre leurs objectifs de conformité et de sécurité. L’entreprise s’implante en Afrique pour coopérer avec les institutions financières locales dans la définition des règles de conformité financière. En plus de la conformité, SoHub met l’accent sur la maîtrise des coûts grâce à la mutualisation des efforts et des moyens.

SoHub accompagne ses clients dans l’intégration de produits de conformité utilisant l’intelligence artificielle (IA) pour détecter les crimes financiers, réduisant ainsi les fausses alertes et améliorant la vérification des résultats. L’entreprise s’engage également à auditer le respect des règles de protection des données personnelles par l’IA, garantissant la sécurité et l’intégrité des informations traitées.