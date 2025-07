La CAC inaugure un nouveau centre de carrosserie premium 

Faire de l’après-vente un pilier central de sa stratégie de développement et de fidélisation, c’est l’objectif que s’est assigné la Centrale Automobile Chérifienne (CAC). Forte d’un réseau national de 16 centres et de 775 collaborateurs, dont plus de 380 à Casablanca, elle mise sur des équipes certifiées et des infrastructures performantes.

Cette dynamique vient fraîchement de se concrétiser par l’ouverture d’un nouveau centre de carrosserie premium à Casablanca dédié notamment aux marques Audi, Porsche et Bentley. Situé à Ain Sebaa, ce site ultra-moderne de 4 000 m² incarne une nouvelle étape dans la stratégie de la CAC, axée sur la qualité, l’innovation, la transparence et l’expérience client. Faut-il souligner qu’il vient compléter le premier centre carrosserie-peinture ouvert en 2018, un projet soutenu par 100 millions de DH d’investissement, dont 13 millions dédiés à des équipements de pointe.

Dans la continuité de cette vision, le nouveau centre premium bénéficie d’un investissement global de 60 millions de DH, dont 8 millions consacrés à des équipements de pointe, illustrant la volonté de la CAC de maintenir de hauts niveaux de performance et de fiabilité. Précisément, cette nouvelle plateforme compte 37 postes de travail et mobilise une équipe de 36 collaborateurs hautement qualifiés.

Selon le staff de CAC, ces derniers assurent chaque jour un traitement rigoureux et fluide, avec pour priorité la qualité d’exécution à chaque étape, dans le respect des standards les plus stricts des marques représentées. Et toujours selon ce même staff, le dispositif mis en place garantit également une totale transparence vis-à-vis du client, à travers des process clairs, des diagnostics précis et un suivi digitalisé de l’intervention. Le centre bénéficie d’équipements technologiques de pointe, garantissant une intervention à la fois rapide, rigoureuse et alignée sur les normes les plus strictes du secteur. Il se dote notamment de marbres et mini-marbres de dernière génération pour un contrôle châssis-carrosserie d’une extrême précision, ainsi que de cabines de peinture endothermiques alimentées à l’énergie solaire, garantissant un séchage rapide, homogène et écoresponsable.

La chaîne de peinture quant à elle bénéficie d’un scan colorimétrique à haute fidélité, couplé à une préparation robotisée permettant une reproduction parfaite des teintes d’origine. Le centre utilise un système de peinture hydrodiluable conforme aux normes environnementales actuelles, assurant une finition durable et respectueuse des standards constructeurs. Un soudage par point robotisé assure la solidité des réparations structurelles, tandis qu’une zone dédiée aux véhicules électriques, équipée de bornes de recharge, reflète l’engagement de l’établissement face à la transition énergétique du parc automobile.

Toujours est-il que la CAC place le capital humain au cœur de son expertise, en misant sur une formation continue de haut niveau pour ses techniciens, tous certifiés à l’international et équipés selon les dernières normes du constructeur. Un dispositif qui garantit des interventions précises et conformes aux standards des marques partenaires. Et dans cette dynamique d’accompagnement global, la CAC inaugure une nouvelle offre d’assurance automobile. Proposée en complément des solutions de financement déjà disponibles via CAC Finances, elle prend la forme d’un guichet unique intégrant véhicule, financement, assurance et assistance. Trois formules (Silver, Gold et Platinium) sont proposées pour répondre à une large gamme de besoins, des garanties essentielles aux couvertures les plus complètes.