Lancement du Summer Camp du programme African Women in Tech and AI

Le Centre International d’Intelligence Artificielle du Maroc, Ai Movement-UM6P, en partenariat avec la Fondation OCP et le secteur de la priorité Afrique de l’UNESCO, a lancé son programme phare African Women in Tech and AI (AWITAI).

Ce programme, qui se déroule du 1er au 13 juillet 2024 sur le Campus de l’UM6P à Rabat, vise à promouvoir l’intelligence artificielle sur le continent africain.

Le programme AWITAI s’articule autour de quatre phases, allant de la formation en ligne à l’incubation de projets en présentiel et à leur passage à l’échelle. Les projets incubés pourront bénéficier d’une levée de fonds à la fin du programme. Après une première cohorte réussie en 2022-2023, qui a formé 34 participantes de 11 pays africains, cette seconde cohorte accueille 80 femmes provenant de 28 pays, représentant les cinq régions d’Afrique.

Ce programme unique est devenu un catalyseur majeur pour l’innovation technologique et l’inclusion en Afrique, grâce à une communauté dynamique d’entrepreneurs, de chercheurs, d’ingénieurs et de professionnels. Ces femmes s’engagent à avoir un impact positif sur leurs communautés par le biais de leurs initiatives technologiques.

Le Summer Camp d’AWITAI propose divers modules, incluant les sciences des données, la sensibilisation à l’éthique et à la gouvernance liées à l’intelligence artificielle, ainsi que des modules sur la prospective appliquée à l’IA. Ce programme prépare les participantes à relever les défis technologiques contemporains en Afrique en renforçant leurs compétences dans ces domaines.

La clôture du programme de formation du Summer Camp sera marquée par une cérémonie de remise des certificats, prévue pour le samedi 13 juillet. Cet événement réunira des représentants officiels des institutions partenaires, célébrant ainsi les réalisations et l’engagement des participantes.