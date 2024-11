Casablanca-Settat: le Wali Mhidia valide le budget 2025 estimé à plus de 1,4 MMDH

Le Wali de Casablanca-Settat Mohamed Mhidia a apposé son visa sur le budget de la région pour l’année 2025, d’un montant de plus de 1,4 milliard de dirhams (MMDH), conformément aux dispositions de la loi organique n° 111.14 relative aux régions.

L’essentiel de ces crédits, soit 1,2 MMDH, est consacré aux équipements, en adéquation avec les objectifs tracés dans le cadre du Programme de développement régional 2022-2027 et en tenant compte de certains projets d’infrastructures à caractère urgent et exceptionnel, indique un communiqué du Conseil de la région.

Le budget couvre des secteurs importants, notamment les infrastructures et la mobilité, avec un coût de 385 millions de dirhams (MDH), l’investissement et l’emploi (158 MDH), la santé, l’éducation et la formation (69 MDH), le développement rural (45,6 MDH), ainsi que l’eau et l’environnement (38,5 MDH).

En outre, un montant de 354 MDH est alloué pour le remboursement des dettes antérieures, dont 150 MDH programmés au titre du budget 2025 pour un remboursement anticipé des dettes à taux d’intérêt élevé.

Il convient de rappeler que le Conseil de la région Casablanca-Settat avait approuvé ce budget lors de sa session ordinaire tenue le lundi 7 octobre 2024 au siège de la préfecture de Mohammedia, sous la présidence du président du Conseil de la région, Abdellatif Maâzouz, et en présence du Wali de la région, Mohamed Mhidia, et du gouverneur de la préfecture de Mohammedia, Hicham M’daghri Alaoui.