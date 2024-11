STG Telematics, IFTL et Culture Moto scellent un partenariat pour une mobilité urbaine durable et connectée

L’Institut de Formation aux Métiers du Transport et de la Logistique (IFTL), STG Telematics, et Culture Moto ont annoncé un ambitieux partenariat visant à transformer le paysage de la mobilité et de la logistique au Maroc.

L’initiative intitulée « La Moto Connectée pour une Mobilité Durable » allie technologies avancées, formations adaptées et vision écologique pour un futur plus vert, sûr et connecté.

Lors de la conférence tenue, jeudi 14 novembre 2024, au sein de l’IFTL à Nouaceur, Adnan Ouassini, PDG de STG Telematics, a souligné les ambitions de ce partenariat : « Nous introduisons des technologies connectées et durables pour transformer la logistique, réduire les émissions de CO2 et optimiser les coûts opérationnels. » Cette collaboration se concentre sur l’amélioration de la mobilité urbaine tout en apportant des solutions aux défis environnementaux et économiques majeurs.

Une mobilité intelligente et responsable

Au cœur de ce partenariat réside la moto électrique connectée, décrite comme un véritable catalyseur de transformation pour la logistique urbaine. Dotée d’une autonomie atteignant 90 km par charge et d’un coût de maintenance réduit grâce à l’absence de pièces d’usure majeures comme les embrayages, elle répond aux besoins croissants des entreprises de livraison tout en s’inscrivant dans une démarche durable. Aziz Kammah, PDG de Culture Moto, explique : « Ces motos révolutionnent la logistique du dernier kilomètre en réduisant les émissions de CO2 et en améliorant la santé publique dans des villes congestionnées comme Casablanca. »

Outre leur efficacité environnementale, ces motos bénéficient des technologies connectées de STG Telematics. Ces outils permettent un suivi en temps réel des performances et des comportements de conduite, prévenant ainsi les accidents et optimisant les trajets. Les tableaux de bord dynamiques offrent une gestion précise des coûts, des émissions et de la consommation, renforçant la responsabilité environnementale et la compétitivité économique.

Une formation pour une nouvelle génération de professionnels

L’IFTL joue un rôle central dans cette initiative en offrant une formation adaptée aux exigences du marché international. Situé à Nouaceur, l’institut dispose d’infrastructures modernes telles qu’un entrepôt-école de 540 m², des simulateurs de conduite immersifs, et une bibliothèque numérique riche de plus de 4 000 ouvrages. Mohamed Karaouane, Directeur général de l’IFTL, déclare : « Nos programmes préparent les jeunes talents à relever les enjeux écologiques actuels tout en répondant aux besoins immédiats des employeurs. »

Les apprenants bénéficient également de formations linguistiques certifiées en français, anglais et espagnol, ainsi que d’un incubateur soutenant les projets entrepreneuriaux. Cette approche immersive et pragmatique contribue à réduire l’écart entre les compétences des jeunes diplômés et les attentes des entreprises, renforçant ainsi la compétitivité du Maroc sur la scène internationale.

Enjeux de sécurité et conditions de travail

Cependant, un aspect crucial de cette transition vers une mobilité électrique concerne la sécurité routière. Casablanca et d’autres grandes villes marocaines connaissent des problématiques majeures liées aux comportements des conducteurs de deux-roues, souvent sous pression pour respecter des quotas de livraison. Mohamed Talal, PDG de La Voie Express et intervenant lors de la conférence « Last Mile dans la Chaîne Logistique », a insisté sur « la sécurité et les conditions de travail des livreurs qui doivent être réévaluées. Nous devons promouvoir des normes équitables qui réduisent la pression exercée sur les coursiers tout en garantissant un service de qualité. »

Des réformes sont en cours pour structurer le statut des livreurs, en collaboration avec le Ministère des Finances et le Conseil de la Concurrence. Ces initiatives visent à offrir des protections sociales aux travailleurs tout en réduisant les comportements risqués sur les routes, contribuant ainsi à un environnement plus sûr pour tous.

Des impacts économiques et environnementaux significatifs

Le partenariat entre STG Telematics, l’IFTL et Culture Moto apporte des bénéfices majeurs, tant pour l’économie que pour la collectivité. Les motos connectées contribuent à une baisse significative des émissions de CO2, améliorant la qualité de l’air dans les zones urbaines congestionnées. Parallèlement, les coûts opérationnels des entreprises sont réduits grâce à une optimisation des trajets et une meilleure gestion des ressources.

L’industrialisation locale des batteries et des motos pourrait également générer de nombreux emplois qualifiés, renforçant l’autonomie économique du pays. Ce projet s’inscrit donc dans une vision à long terme visant à faire du Maroc un hub régional pour les technologies de mobilité durable.

Vers une nouvelle ère de mobilité durable

Ce partenariat qui se veut complémentaire et novateur positionne le Maroc comme un acteur clé de la mobilité verte en Afrique. Alliant innovation technologique, responsabilité sociale et durabilité écologique, cette collaboration pose les bases d’un écosystème local capable d’influencer les pratiques à une échelle très large.

Avec une volonté affirmée de concilier sécurité routière, optimisation logistique et transition énergétique, ce projet s’annonce comme une composante de l’édifice complexe qui est en train d’être structuré, au fur et à mesure des avancées, de la transformation économique et écologique du Maroc.

En s’appuyant sur ces avancées, le royaume ne se contente pas de répondre aux défis actuels, il anticipe les besoins futurs, s’imposant comme un modèle régional de mobilité durable et inclusive.