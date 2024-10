Challenge N°939 : Du 4 au 10 octobre 2024

Dossier

Les ambitions de «Maroc digital 2030» pour l’écosystème des startups

Interview

Ghita Mezzour : Ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme administrative

FOCUS

Paiement par carte bancaire : Le marché ouvre enfin ses portes

Interview

Hassan Edman : Professeur universitaire d’économie et gestion et Expert consultant

Industries créatives et culturelles

Comment le Maroc peut intégrer la dynamique mondiale

interview

Souhail Houmaini : DG de M-Automotiv

Patronat

La CGEM mobilise ses Conseils d’affaires face aux défis géostratégiques mondiaux

L’État-providence et le rôle du secteur privé : Le paradoxe de Maslow

Offensive sur l’Afrique

Penser l’avenir du Sahara Marocain

Distribution d’eau et d’électricité

Les défis du nouveau système

Entreprises & marchés

Secteur privé

Une difficile émergence

Loi de finances 2025

Vers une réduction du déficit budgétaire

Finance Climat

Où en est le Maroc ?

Viandes rouges

Les professionnels voient rouge

Automobile

Essai BMW X3

Plus grand, plus connecté et plus puissant

Réseau de distribution

M-Automotiv accélère son expansion

Voitures neuves

Hausse significative des immatri-culations en septembre

Magazine

Sport

Mémoire, Musée et oubliettes

Société

Catastrophes «naturelles» :S’attaquer aux causes anthropocènes est une nécessité urgenteAu parc citoyens !

International

Palestine : une terre de sang et d’espoir