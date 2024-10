Lancement de la Conférence internationale sur le camelin à Laâyoune

La première édition de la Conférence internationale sur le Camelin a été inaugurée ce lundi à Laâyoune, sous le thème « Améliorer la productivité de la filière caméline en utilisant des technologies modernes pour soutenir les éleveurs locaux et améliorer les moyens de subsistance et les conditions de vie ».

Cet événement, qui se déroule du 14 au 16 octobre, est organisé conjointement par l’Institut Africain de Recherche pour l’Agriculture Durable (ASARI) de l’UM6P et de la Fondation Phosboucraa.

Cette conférence intervient alors que l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a proclamé 2024 l’Année Internationale des Camélidés, soulignant ainsi l’importance cruciale de cette espèce à l’échelle mondiale. Les camélidés, en particulier les dromadaires, jouent un rôle clé dans les écosystèmes arides, où ils permettent à des millions de familles de subvenir à leurs besoins dans des environnements difficiles.

Des experts réunis autour d’enjeux stratégiques

Parmi les experts présents, on retrouve le Professeur Mohamed Hammadi, chef du Laboratoire d’Élevage et Faune sauvage de l’Institut des Régions arides à Médenine, en Tunisie, ainsi qu’Abderrahman Elamiri, directeur régional de l’Agriculture à Laâyoune-Sakia El Hamra, et Mohamed Daoudi, Directeur de l’Institut des Techniciens Spécialisés en Agriculture de Laâyoune. Ces intervenants, de renommée internationale, partagent leur expertise sur les pratiques durables et les technologies innovantes pour renforcer la filière caméline.

Le principal objectif de la conférence est d’améliorer les techniques d’élevage et de promouvoir l’industrialisation des produits dérivés des camélidés, tels que le lait, la viande et le cuir. Ces avancées visent à optimiser la production et à dynamiser l’économie locale et régionale, notamment dans les régions du sud du Maroc, où l’élevage de dromadaires constitue une activité économique majeure.

Une importance socio-économique croissante

Le secteur camelin représente un pilier essentiel pour de nombreuses communautés rurales. Au Maroc, l’élevage des dromadaires est particulièrement significatif dans les régions sahariennes, où il contribue à la subsistance et au développement économique des populations locales. Cette conférence ambitionne de renforcer cette filière en la rendant plus productive et durable, tout en ouvrant la voie à une meilleure exportation des produits camelins.

L’événement offre également une plateforme pour échanger sur l’impact socio-économique des camélidés et pour explorer des moyens de mieux intégrer cette filière dans l’économie moderne. Les panels et ateliers organisés pendant ces trois jours permettront de partager des connaissances et d’encourager des collaborations internationales autour des défis du secteur.

Perspectives pour l’avenir

La Conférence Internationale sur le Camelin à Laâyoune marque une étape cruciale pour l’avenir de cette filière. En introduisant des technologies modernes et en adoptant des pratiques durables, le secteur camelin peut non seulement améliorer la vie des éleveurs locaux, mais aussi devenir un acteur clé dans l’économie régionale et mondiale. Cette rencontre permet de jeter les bases d’une meilleure productivité et d’une plus grande résilience face aux défis climatiques et économiques futurs.