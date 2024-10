Abdessamad Alhyan nouveau président du réseau Tariq Ibnou Ziyad Initiative

Abdessamad Alhyan a été élu à la tête du réseau Tariq Ibnou Ziyad Initiative (TIZI) pour un mandat de deux ans (2024-2026) , au terme d’une Assemblée générale ordinaire tenue, dimanche 13 octobre, à Casablanca.

L’élection était serrée entre les deux prétendants à la succession d’Abdellah Nafil, à savoir Alhyan (27 ans), originaire d’Agadir, et Imad Mahjoubi (30 ans), issu de la ville d’Oujda. Une dizaine de voix seulement ont séparé les deux candidats à ce scrutin, qui a connu un taux de participation de près de 80% (14% de bulletins nuls/blancs).

Alhyan, ingénieur de formation, a obtenu 46% des suffrages, contre 40% pour son rival, dans une opération de vote en ligne ayant permis aux membres des 5 antennes régionales (Rabat, Marrakech, Settat, Agadir, Casablanca) de participer au processus.

Abdessamad Alhyan, consultant en stratégie et transformation des organisations, est «profondément passionné par la politique et fort de plusieurs années d’engagement dans la vie associative», d’après une note de présentation fournie par TIZI.

Il a acquis «une compréhension claire de la manière dont les jeunes peuvent non seulement être acteurs du changement, mais également jouer un rôle central dans l’élaboration des politiques publiques, pour construire un Maroc meilleur et plus inclusif».

Abdessamad Alhyan a été membre du conseil d’administration de l’université Ibn Zohr et de l’ENSA d’Agadir. En 2021, Il intègre TIZI Casablanca en tant que chef de projet de l’IPPT (Indice de Performance Parlementaire TIZI). Par la suite, il a été nommé responsable du pôle politique, participant activement à plusieurs événements d’envergure, avant d’être nommé au poste de vice-président.

Par ailleurs, l’Assemblée générale ordinaire de l’organisation a permis de rajeunir la composition du conseil d’administration avec l’intégration de nouveaux membres issus des clubs universitaires, notamment TIZI-FGSES et TIZI-UIR.

TIZI, créée en août 2011, se décrit comme « une initiative citoyenne, patriote et non partisane », issue de la société civile et portée par les jeunes, qui a pour objet la sensibilisation à l’action politique et la promotion du leadership. Elle compte aujourd’hui 2.000 membres, dont 10% à l’étranger.