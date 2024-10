Le groupe SGTM monte à 100% du capital de la cimenterie NOVACIM

Quatre ans à peine après y avoir fait son entrée, le fonds d’investissement ARIF quitte dans le capital de la cimenterie Novacim (ex-Tekcim).

Le groupe SGTM (leader marocain du secteur du BTP) vient de racheter les 25% du capital de cette cimenterie basée à Sidi Ghanem (au sud d’El Jadida) qu’il ne détenait pas encore auprès d’ARIF que gère Infra Invest, une filiale de RMA Capital, bras armé de l’assureur Royale Marocaine d’Assurance dans le capital-investissement.

Cette sortie un peu prématurée au regard de la nature de l’investissement d’ARIF dans Novacim (opération de green-field) dont la première tonne de ciment n’est sortie de son unité de production qu’en décembre 2022 permet à l’ex-actionnaire de réaliser une plus-value de plus de 60% sur sa mise initiale de 200 millions de dirhams au grand bonheur de ses actionnaires qui comptent par eux Royale Marocaine d’Assurance bien sûr mais également la BAD (Banque Africaine du Développement), la SFI (Société Financière Internationale) et Proparco. L’opération ouvre aussi la voie à la liquidation en 2025 du fonds ARIF soit quinze ans après sa création et dans la foulée d’une ultime cession d’une participation à une ferme solaire en Afrique subsaharienne prévue au cours des prochains mois.

Rappelons que Novacim dont la capacité de production annuelle atteint 1,4 million de tonnes de ciment avait nécessité une enveloppe d’investissement de 2,6 milliards de dirhams dont plus de 1,7 milliard de dirhams financés par une dette à long terme accordée par un consortium formé de la BAD, BMCE Bank of Africa, la Banque Centrale Populaire et Société Générale Maroc.