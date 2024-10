Qu’est-ce que le private equity et à quoi sert-il ?

Le capital-investissement, également appelé private equity, est un mécanisme financier qui joue un rôle majeur dans le développement des entreprises non cotées en bourse.

Au Maroc, ce secteur connaît un essor important, notamment grâce à des initiatives comme le Fonds Mohammed VI pour l’investissement (FM6I). Mais de quoi s’agit-il exactement et pourquoi est-il essentiel à la croissance des entreprises ? Cet article explore les principes du capital-investissement et ses objectifs dans le contexte marocain.

Le capital-investissement : un levier de croissance pour les entreprises privées

Le capital-investissement consiste à injecter des fonds dans des entreprises privées, souvent pour les aider à financer leur croissance, à se restructurer ou à se développer sur de nouveaux marchés. Contrairement aux actions échangées sur les marchés publics, où les investisseurs peuvent acheter et vendre des parts facilement, le private equity s’intéresse à des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse.

Lire aussi | Mohamed Benchaâboun: «Le Fonds Mohammed VI veut tripler les investissements réalisés par l’industrie du capital-investissement»

Les fonds de capital-investissement investissent dans ces entreprises avec un horizon à moyen ou long terme, en espérant réaliser une plus-value lorsqu’ils revendront leurs parts. Cet investissement peut prendre plusieurs formes : le capital-risque pour les startups, le capital-développement pour les entreprises en croissance, ou encore le capital-transmission lors de rachats d’entreprises établies.

Pourquoi les entreprises optent-elles pour le capital-investissement ?

Le recours au capital-investissement permet aux entreprises de lever des fonds sans avoir à passer par la bourse ou à s’endetter excessivement. Ce type de financement est souvent accompagné d’un apport en expertise stratégique et de conseils en gestion de la part des investisseurs. Ces derniers participent souvent à la gouvernance de l’entreprise, en siégeant au conseil d’administration et en influençant les décisions clés.

Le capital-investissement joue donc un rôle crucial pour les entreprises en phase de croissance ou de transformation. Cela leur permet de financer des projets ambitieux sans devoir supporter la charge d’une dette importante, tout en bénéficiant d’un soutien opérationnel.

Le Fonds Mohammed VI : un exemple de capital-investissement au Maroc

Au Maroc, le Fonds Mohammed VI pour l’investissement (FM6I) est un exemple marquant d’une initiative de capital-investissement ayant un impact stratégique sur l’économie nationale. Lancé pour soutenir les secteurs clés du pays, ce fonds géré par Mohamed Benchaâboun a déjà mobilisé 18,5 milliards de dirhams à travers 15 fonds thématiques. Ces fonds visent à investir dans des secteurs comme les biotechnologies, l’infrastructure, et l’innovation technologique, avec l’objectif de générer des investissements totaux de 50 à 60 milliards de dirhams.

Lire aussi | Capital investissement : Le CA des entreprises investies affiche une hausse de 22,3% en 2023

Le FM6I a structuré des partenariats public-privé pour financer des projets d’infrastructure dans des domaines critiques tels que l’énergie, l’eau et la mobilité. Il a aussi lancé des instruments financiers novateurs, comme « CapAccess », pour aider les PME à surmonter les obstacles de financement, et « CapHospitality », dédié au soutien du secteur hôtelier.

Comment fonctionne le capital-investissement ?

Les investissements réalisés via le capital-investissement passent par différents types de fonds, chacun ayant des objectifs spécifiques :

Le capital-risque : il s’agit d’investissements dans des startups innovantes et prometteuses. C’est un secteur à haut risque, mais aussi à fort potentiel de rendement.

Le capital-développement : cette stratégie vise à soutenir des entreprises matures cherchant à accélérer leur croissance, souvent en entrant sur de nouveaux marchés ou en lançant de nouveaux produits.

Le capital-transmission (LBO) : il s’agit de l’acquisition d’entreprises matures, souvent par le biais de fonds empruntés, en vue de leur restructuration et de leur revente à moyen ou long terme.

Les fonds de capital-investissement, notamment au Maroc, ne se contentent pas d’apporter des capitaux. Ils s’impliquent activement dans la gestion de l’entreprise, en influençant les stratégies à long terme et en optimisant la gouvernance. Le Fonds Mohammed VI en est un parfait exemple : il contribue à renforcer la gouvernance des entreprises marocaines et à attirer des capitaux étrangers en créant un environnement propice aux investissements.

Lire aussi | Mostafa Belkhayate : «L’or reste un investissement incontournable, que l’on soit résident marocain ou pas»

Le rôle du capital-investissement dans l’économie marocaine

Le capital-investissement joue un rôle clé dans l’économie marocaine en apportant les ressources nécessaires à la transformation de secteurs stratégiques. Le Fonds Mohammed VI, à travers ses 15 fonds thématiques, s’efforce de tripler la taille des investissements réalisés dans l’industrie du capital-investissement au Maroc. Ces fonds couvrent des secteurs variés comme l’agriculture, le transport, l’industrie, et le tourisme, avec l’ambition de créer un écosystème de capital-investissement robuste.

L’impact attendu sur l’économie marocaine est considérable. En attirant des investisseurs nationaux et internationaux, le FM6I souhaite contribuer à la relance de l’économie et à la modernisation des entreprises, tout en encourageant l’innovation et la compétitivité.