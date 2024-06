Présidentielle américaine: Les levées de fonds pleuvent sur Donald Trump, qui devance Biden

Le duel entre Joe Biden et Donald Trump pour la présidentielle des Etats-Unis en novembre prochain se joue aussi sur l’arène de la collecte des fonds, un atout majeur pour l’accession à la Maison Blanche alors que les deux candidats s’apprêtent à leur premier débat électoral jeudi prochain.

Sur ce terrain où les milliardaires commencent à choisir leurs camps, c’est le candidat républicain et ex-président, Donald Trump, qui a pris le dessus pour le deuxième mois consécutifs.

Joe Biden et le Parti démocrate ont collecté 85 millions de dollars en mai, contre 141 millions de dollars amassés par Trump et le Comité national républicain (CNR), selon les documents fédéraux et les déclarations des campagnes cités vendredi par l’agence Bloomberg.

Lire aussi | Biden veut régulariser des centaines de milliers d’immigrés, dont des jeunes diplômés

Le président a débuté le mois de mai avec 212 millions de dollars en espèces, un montant record pour un candidat démocrate à ce stade de l’élection, ajoute la même source.

Trump n’a pas précisé combien il avait en banque, mais ses équipes de campagne et celle du parti républicain ont fait état de 171 millions de dollars en espèces, bien que ce total n’inclue pas tous les comités qui le soutiennent, précise le média américain.

Les levées de fonds de l’ancien président ont été davantage importantes depuis sa récente condamnation par un tribunal de New York pour 34 chefs d’accusation avec une hausse des contributions en ligne et les dons des milliardaires.

Lire aussi | Gaza: Washington remercie SM le Roi pour son soutien à l’initiative de Biden

L’homme d’affaires Timothy Mellon a donne 50 millions de dollars a un groupe de soutien a Donald Trump, lui-me me un milliardaire. Biden et Trump ont chacun franchi le seuil requis des délégués pour devenir les candidats de leurs partis respectifs, ouvrant la voie à un nouveau duel après celui de 2020.

Selon plusieurs analystes, l’élection présidentielle va se jouer dans les États clés qui basculent d’une élection à l’autre dans le camp démocrate ou dans celui des républicains.