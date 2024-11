Citroën C4 : Stellantis déplace la production de Madrid vers Kénitra

Dans le but de réduire ses coûts de production, Stellantis aurait décidé de transférer de Madrid vers l’usine de Kénitra, au Maroc, la fabrication de la future Citroën C4, et ce, à partir de 2028. C’est ce que rapporte nos confrères du média espagnol «La Tribuna de Automoció».

Cette décision de transférer la production de la future Citroën C4 de l’usine Madrid à Kénitra constitue un défi majeur pour l’usine espagnole, qui doit désormais trouver de nouvelles alternatives pour assurer sa pérennité. Toujours est-il que pour le Maroc, cette relocalisation constituerait une réelle opportunité pour l’usine de Kénitra, dans la mesure où elle permettrait à l’usine marocaine de renforcer sa position en tant que pilier stratégique de la production automobile de Stellantis.

Lire aussi | Un groupe roumain inaugure une première unité à Tanger Automotive City

Rappelons qu’actuellement, l’usine de Kénitra, qui a reçu un investissement de 300 millions d’euros en novembre 2022 et qui compte atteindre une capacité de production de plus 400 000 véhicules par an, fabrique les Peugeot 208, mais aussi les quadricycles électriques Citroën Ami, Fiat Topolino et Opel Rocks-e. Sans compter que les chaines de montage de Kenitra sont censées accueillir également courant 2026 le nouveau Multipla.

Avec l’augmentation continuelle de sa capacité de production et l’ajout de nouveaux modèles, l’usine de Kénitra est en passe de devenir un centre de production de premier plan pour Stellantis, contribuant aussi à l’essor industriel et à la création d’emplois locaux dans le Royaume.