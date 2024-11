La lutte contre le terrorisme au centre d’entretiens entre Abdellatif Hammouchi et son homologue belge

Le Directeur Général de la Sûreté Nationale (DGSN) et de la Surveillance du Territoire (DGST), M. Abdellatif Hammouchi, a reçu, lundi à Rabat, l’Administratrice générale de la Sûreté de l’Etat belge, Mme Francisca Bostyn, en visite de travail dans le Royaume à la tête d’une importante délégation sécuritaire.

Selon un communiqué du Pôle DGSN-DGST, cette réunion a permis de passer en revue et d’examiner différentes questions de sécurité intérieure d’intérêt commun pour le Maroc et la Belgique, notamment les moyens de contrecarrer les menaces et les risques terroristes sur les plans régional et international, en particulier dans la région subsaharienne du Sahel.

La responsable belge s’est félicitée, à cette occasion, du niveau distingué et avancé de la coopération sécuritaire avec les services de sécurité marocains dans le domaine de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, faisant part de la volonté de son pays de consolider et de développer cette coopération, de manière à neutraliser les menaces qui guettent la sécurité des deux pays.

Les deux parties ont également souligné l’importance d’élargir les domaines de coopération bilatérale entre les services de sécurité intérieure des deux pays et de faciliter les procédures d’échange d’informations et de partage d’expertises et d’expériences, afin de hisser le niveau du partenariat sécuritaire entre le Maroc et la Belgique.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des entretiens du Directeur général de la Sûreté Nationale et de la Surveillance du Territoire avec ses homologues des pays amis et frères, en vue de développer la coopération dans le domaine policier et de raffermir la coordination sur les questions de sécurité intérieure et les menaces émergentes y afférentes.

Ce genre de visites illustre la place privilégiée qu’occupe le Royaume du Maroc en matière de lutte contre le terrorisme à l’échelle internationale et traduit la crédibilité dont jouissent les services de sécurité marocains auprès de leurs partenaires européens en tant qu’acteur clé dans les efforts communs visant à préserver la sécurité et la stabilité mondiales.