Le Sandrider, la nouvelle arme de Dacia pour s’imposer en rallye-raid  

Dacia vient fraîchement de dévoiler le Sandrider, le prototype avec lequel la marque participera en 2025 au Dakar (catégorie FIA Ultimate T1+) et au Championnat du monde de Rallye-Raid (W2RC). Puisant son inspiration du concept-car Manifesto, le laboratoire d’idées de Dacia dévoilé en 2022, le Sandrider fait appel aux compétences sportives de Renault Group et s’appuie également sur les équipes de Prodrive.

Concrètement, il exploite toutes les possibilités offertes par le règlement de la catégorie Ultimate T1+, mise sur l’agilité et la légèreté, et répond précisément aux besoins des pilotes et copilotes. D’ailleurs, ces derniers se sont activement impliqués dans la genèse du Sandrider. Ainsi, ils ont dès les premières phases de travail transmis leur riche expérience aux designers et aux ingénieurs, notamment à travers des séances de conception très concrètes en réalité virtuelle.

L’engin dispose d’un renforcement globalavec un soubassement et des pare-chocs consolidés, une carrosserie en carbone ainsi que des suspensions (à double triangulation) et une transmission 4×4 adaptées aux contraintes extrêmes du rallye-raid. Un système électrique innovantpermettra de conserver à tous les accessoires de bord une puissance optimale, même dans les conditions les plus difficiles.

Lire aussi | Renault Group renforce ses acquis industriels et commerciaux au Maroc [Vidéo]

A noter que les ingénieurs ont particulièrement travaillé sur la légèreté pour réduire la consommation de carburant. Le poids total de Sandrider a été diminué d’environ 15 kg par rapport à des prototypes comparables en utilisant un châssis tubulaire plus léger, en supprimant tous les panneaux de carrosserie superflus et en utilisant du carbone pour les autres, en éliminant tous les éléments décoratifs, et en optant pour un moteur plus compact et moins lourd.

Sous le capot, on retrouve un V6 3,0 litres biturbo badgé Infiniti de 360 chevaux, animé par une boîte de vitesses séquentielle à 6 rapports. Un bloc alimenté par du carburant de synthèse fournie par Aramco. Au volant de l’engin, trois équipages très expérimentés : Nasser Al-Attiyah (5 fois vainqueur du Dakar), Sébastien Loebet Cristina Gutierrez Herrero auront à cœur de briller sur la piste. Le Sandrider sera engagé en compétition pour la première fois au Rallye du Maroc 2024 qui se tiendra du 5 au 11 octobre prochain.