CAN 2023. Maroc-Afrique du Sud: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match?

L’affrontement entre le Maroc et l’Afrique du Sud constitue le dernier affrontement des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Les Lions de l’Atlas et les Bafana Bafana vont tout faire pour valider leur ticket pour les quarts de finale de la compétition.

Ayant réussi un parcours quasi parfait en phase de poules, puisque les Marocainsont terminé en tête du groupe F de la CAN 2024. Hakim Ziyech et ses partenaires ont remporté leurs matchs contre la Tanzanie (3-0) et la Zambie (1-0), tout en obtenant un match nul contre la République Démocratique du Congo (1-1).

En huitièmes de finale de la CAN, le Maroc se mesure à l’Afrique du Sud. Les Sud-Africains ont assuré leur place en huitièmes de finale en se classant deuxièmes avec une défaite contre le Mali (2-0), une victoire contre la Namibie (4-0) et un match nul contre la Tunisie (0-0).

Lire aussi | CAN 2023: L’essentiel de la conférence d’avant-match de Walid Regragui [Vidéo]

Si le Maroc compte dans son effectif des joueurs évoluant dans les meilleurs championnats du monde, l’Afrique du sud compte quand à elle sur une ossature composée de joueurs locaux, à l’instar des attaquants Evidence Makgopa (Orlando Pirates) et Themba Zwane (Mamelodi Sundowns). Ce dernier a d’ailleurs marqué deux buts lors de la victoire contre la Namibie. Rappelons qu’une des stars des Lions de l’Atlas, Sofiane Boufal, s’est blessé lors d’une séance d’entraînement et est indisponible pour le reste de la compétition.

Maroc – Afrique du Sud : Où voir le match en direct à la télévision ?

Le huitième de finale de la CAN 2024 entre le Maroc et l’Afrique du Sud se déroule ce mardi 30 janvier. Le coup d’envoi de cette rencontre est prévu à 21 heures, heure marocaine, au stade Laurent Pokou de San Pédro, en Côte d’Ivoire. Pour suivre Maroc – Afrique du Sud en direct, rendez-vous sur la chaîne TV beIN SPORTS. Le groupe beIN SPORTS possède les droits exclusifs de diffusion de la Coupe d’Afrique des Nations.