«IONIQ Camp» : une expérience de camping durable et inédite

Hyundai Motor Company a organisé pour la première fois en Afrique du Nord, l’événement «glamping IONIQ Camp» au White Camel Agafay, dans le Royaume.

Inspiré par le succès d’un précédent événement aux Émirats Arabes Unis, cette initiative a démontré l’engagement de Hyundai à associer les technologies IONIQ à des pratiques durables, tout en mettant en avant le patrimoine culturel et environnemental. Concrètement, l’événement a rassemblé de nombreux invités autour d’une expérience de camping de deux jours dans le désert, utilisant les véhicules électriques IONIQ 5 et IONIQ 6 équipés de la technologie V2L (Vehicle-to-Load) pour alimenter les équipements de camping essentiels. Les participants ont débuté leur aventure en récupérant leurs véhicules et kits de camping à Marrakech, suivis de briefings sur les fonctionnalités des véhicules et les consignes de sécurité.

Toujours est-il que les IONIQ 5 et IONIQ 6 ont démontré leur grande autonomie et leur technologie avancée dans le désert marocain, créant une ambiance unique avec des projections lumineuses synchronisées. La soirée s’est poursuivie avec un dîner privé, des jeux vidéo projetés sur les dunes et une session d’observation des étoiles. Quoi qu’il en soit, ce IONIQ Camp a mis en avant l’innovation et la vision écologique de Hyundai, en proposant une expérience de camping entièrement électrique et durable. Cet événement a renforcé l’engagement de Hyundai à transformer la mobilité avec des solutions durables, permettant aux participants de découvrir directement les avantages des technologies avancées et du design écoresponsable de la gamme IONIQ.