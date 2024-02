Arribat Center en proie à des fermetures de magasins en série

Après Casablanca, dont les centres commerciaux traversent pour leur plupart une mauvaise passe en termes de fermetures des enseignes, c’est au tour de la capitale administrative de connaitre la même crise du retail.

Depuis quelques semaines, Arribat Center, le plus grand centre commercial avec 45 000 m² de surface locative sur trois niveaux, déplore l’arrêt d’activité d’au moins une quinzaine de marques dont certaines avaient été parmi les premières à y poser leur baluchon à son inauguration, à la veille du Covid-19.

Lire aussi | CDG Invest convoite une participation dans la société Olena de Wafaa Ghiati

Cette hémorragie vient traduire le malaise que traverse le secteur du retail moderne après une phase d’euphorie entre 2015 et 2019, qui a connu l’arrivée au Maroc de plusieurs nouvelles enseignes sous forme de franchise. Un malaise qui a pour cause majeure la baisse de la fréquentation des centres commerciaux (en raison du choc sur le pouvoir d’achat dans le sillage de crises économiques majeures) et par conséquent, la prépondérance du loyer dans la structure de charges des points de vente, ce qui ne permet plus de rentabiliser ces derniers. Pour les enseignes qui se sont résolues à mettre la clef sous le paillasson de leurs points de vente dans le centre Arribat Center, ce poste de charge représentait pour certaines d’entre elles plus de 30% de leur chiffre d’affaires, ce qui est tout simplement intenable en étant deux à trois fois plus élevé que la norme internationale !

Lire aussi | Casablanca. Alpha 55 choisit l’Aeria Mall pour son nouveau point de vente

Pour l’instant, rien ne filtre quant aux intentions de la direction d’Arribat Center qui est détenue par Foncière Chellah, filiale de CDG développement, mais il semblerait qu’on s’achemine vers un bras de fer avec les locataires dont certains commencent à conditionner la poursuite de leur présence sur place par des baisses significatives des loyers. L’année 2024 sera donc décisive pour savoir comment Arribat Center pourrait arrêter cette hémorragie, alors qu’un autre grand développeur de malls, à savoir le groupe AKSAL, compte lancer dans la capitale administrative son Morocco Mall Rabat à compter de 2025 avec une taille deux fois plus importante qu’Arribat Center.