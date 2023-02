CDG Invest convoite une participation dans la société Olena de Wafaa Ghiati

Quelques jours après avoir participé à hauteur de 8,7 millions de DH à la première levée de fonds SEED pour la startup ShareID, spécialisée dans l’authentification avec l’identité officielle, CDG Invest, vise la prise de contrôle conjoint de la société de fabrication et de distribution de produits cosmétiques Olena. Cette opération se fera par l’acquisition direct par CDG Invest de 33,34% des parts sociales et des droits de vote associés d’Olena. Sa finalisation est soumise en effet à l’obtention de l’autorisation réglementaire requise du Conseil de la concurrence qui vient d’être saisi dans ce sens par la branche Investissement de la CDG.

CDG Invest s’intéresse à la société de fabrication et de distribution de produits cosmétiques Olena, fondée par l’ancienne directrice marketing de Royal Air Maroc, Wafaa Ghiati. L’investisseur et gestionnaire de fonds, en charge de la Branche Investissement de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), s’apprête à acquérir 33,34% de la propriétaire de l’enseigne « Les Drugstores du Maroc ».

Active dans le marché de la distribution des produits cosmétiques, Olena a été fondée par Wafaa Ghiati en septembre 2018. Partie du constat que les Marocains font partie des premiers clients des enseignes de beauté internationales et sont très au fait des dernières nouveautés, l’ancienne directrice Marketing et Service Client (2007-2012) de Royal Air Maroc (RAM) a en effet fait le pari d’imposer le concept des Drusgstores du Maroc sur le marché marocain de la cosmétique. Elle développe « Les Drugstores du Maroc » (LDM), enseigne qui propose un concept de beauté par la santé, à l’image des drugstores anglo-saxons, mais sans la vente de médicaments. Le premier magasin a ouvert ses portes en septembre 2019 dans le quartier Bourgogne à Casablanca. Depuis mai 2021, 1e site de vente lesdrugstoresdumaroc.com est en ligne. Il s’en est suivi l’ouverture de deux autres magasins, respectivement au centre commercial Arribat Center à Rabat,, en novembre 2021, et à Tachfine Center à Casablanca en avril dernier.

Avec plus de 10 000 produits et 300 marques représentées (marques étrangères connues mais aussi marocaines) dont une marque propre baptisée « LDM », Les Drugstores du Maroc revendiquent les prix les plus bas du marché et un site de vente en ligne autant destiné aux particuliers qu’aux professionnels. L’enseigne met également en avant de jeunes marques de cosmétique 100% marocaines et ambitionne l’ouverture prochaine d’autres points de vente à travers le pays.

Il faut dire que l’ancienne directrice Marketing et Service Client de la compagnie aérienne nationale est en terrain connu : avant d’intégrer la RAM, Wafaa Ghiati a fait un passage du côté de L’Oréal, le leader mondial de la cosmétique, en tant que directrice marketing (2001-2006).

Au Maroc, le marché de la cosmétique est estimé à environ 8 milliards de DH, ce qui en fait une filière très importante de la chimie occupant une place de choix dans ce secteur. Selon la Fédération de la chimie et de la parachimie, la cosmétique est une filière très dynamique, cosmopolite et à fort potentiel de croissance. La demande est encouragée par l’amélioration du pouvoir d’achat, par une prise de conscience quant à l’importance d’utilisation de produits de beauté, mais également par la multiplication des canaux de publicité, notamment la vente en ligne.