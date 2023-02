La Méridionale arrête la ligne Barcelone-Tanger pour se recentrer sur Marseille-Tanger

Le 15 janvier dernier, nous nous interrogions si « La Méridionale va quitter le Maroc ? ». En effet, le Conseil d’Administration de La Méridionale, réuni le lundi 9 janvier dernier, s’était donné quelques jours pour décider du maintien ou de l’arrêt ou encore du repositionnement de la ligne mixte fret roulier et passagers entre Marseille et Tanger qui avait été lancée en décembre 2020. Pour cela, il a débarqué le directeur général de La Méridionale Benoît Dehaye et a nommé à sa place Guillaume de Feydeau, qui avait pour mission de bâtir un nouveau plan stratégique pour la compagnie et de le mettre en œuvre.

Maintien, arrêt ou repositionnement de la ligne mixte fret roulier et passagers entre Marseille et Tanger qui avait été lancée fin 2020. Le groupe Stef, actionnaire de la compagnie maritime Méridionale, a tranché. Réunie en comité social et économique (CSE), le leader européen de la logistique réfrigérée a décidé d’arrêter dans les prochains jours la ligne Barcelone-Tanger pour se recentrer sur Marseille-Tanger.

Réunie le jeudi 2 février en comité social et économique (CSE), la direction de La Méridionale a décidé de mettre en place une nouvelle organisation pour ses deux lignes Marseille-Tanger et Barcelone-Tanger. Celle-ci a acté l’arrêt dans les prochains jours de la ligne Barcelone – Tanger. Cette dernière demeure en effet un foyer de pertes pour La Méridionale qui, avant de se décider à l’abandonner, a étudié la possibilité de la repositionner avec pour cibles les flux de textiles, entre le Maroc et l’Europe, ainsi que de fruits et légumes qui remontent vers Perpignan.

Lire aussi | CDG Invest convoite une participation dans la société Olena de Wafaa Ghiati

Pour rappel, c’est le 2 décembre 2020 que La Méridionale avait ouvert la ligne régulière entre Marseille et Tanger Med. Le lancement de la ligne s’est appuyé sur deux rotations hebdomadaires pour passer ensuite à trois liaisons par semaine. Elles seront assurées par deux navires : le Girolata, d’une capacité de 606 passagers et 230 véhicules passagers, et le Pélagos avec 269 passagers et 75 véhicules. Mais, en 2021, ce service n’a été possible que pendant cinq mois en raison de la pandémie, période durant laquelle la liaison au trafic passagers était fermée. Ainsi, en février 2022, pour relancer la liaison entre Marseille et Tanger, La Méridionale, qui avait été autorisée à nouveau en avril 2022 à transporter des passagers sur cette liaison, a décidé d’intégrer Alicante (Espagne) comme nouvelle escale dédiée aux agrumes/primeurs. Il n’empêche que la rentabilité continue à se dégrader.

Pour arrêter l’hémorragie, en octobre dernier, la compagnie maritime scinde en deux la liaisons Marseille-Tanger : il y a, depuis lors, au départ de Tanger une réaffectation des navires, l’un est réservé à Marseille et l’autre à Barcelone. Pour autant, les taux de remplissage se révèlent toujours infructueux : ils ont certes progressé, atteignant dans le passager 30% (avec des pics à 50% l’été dernier) et 35% dans le fret, performances insuffisantes estimées pour rentabiliser le service aux yeux des dirigeants de la compagnie maritime.