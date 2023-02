Résolution du Parlement européen. L’ambassadeur de France au Maroc botte en touche

Après la récente résolution du Parlement européen qui a critiqué la liberté de la presse au Maroc, le nouvel ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, a affirmé dans une interview à TelQuel que ce vote « n’engage pas la France », alors que son pays est accusé d’avoir orchestré une campagne anti-marocaine à Bruxelles.

Lors d’un vote tenu le 19 janvier dernier, le Parlement européen a adopté une résolution enjoignant aux autorités marocaines de « respecter la liberté d’expression et la liberté des médias » et de mettre fin au « harcèlement de tous les journalistes ». Alors que son pays est accusé d’avoir orchestré une campagne anti-marocaine à Bruxelles, jetant un nouveau coup de froid entre Rabat et Paris, Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc, nie catégoriquement une quelconque main de la France lors de cette vote. « La résolution du Parlement européen n’engage aucunement la France (…) Nous, on est comptables des décisions des autorités françaises, le Parlement européen est loin de notre autorité, ce sont des personnalités qui ont été élues. On y trouve une diversité de groupes et de courants d’idées », affirme-t-il.