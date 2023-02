Journalistes sans foi ni mémoire

Pourquoi Rachid M’Barki a-t-il été « débarqué » de la chaine française d’information BFMTV ? Pour avoir utilisé l’expression « Sahara marocain ». Sacrilège ! Au nom des dieux « Pétrole et Gaz », ce journaliste mérite sanction ! Et si l’on croit ce Kamel M. qui a rédigé un torchon digne de ce nom, dans « algeriepatriotique », tout Marocain, dans le monde, qui exprime son sentiment patriotique le plus élémentaire, serait une taupe au service de la DGED au Maroc. Il va falloir ainsi compter des millions de « taupes marocaines », presque partout, en Europe, dans les Amériques, en Asie, en Océanie, et bien sûr en Afrique, sauf dans leur propre pays.

On s’aperçoit avec un peu de recul que le coup d’Etat militaire de 1965 en Algérie a non seulement confisqué l’indépendance aux Algériens, mais il a aussi procédé à un lavage de cerveau collectif, à une véritable destruction de la mémoire, déjà malmenée par 132 ans d’occupation coloniale directe. La France avait tenté de créer un Etat artificiel, au Sud de l’Algérie, pour continuer à exploiter les ressources énergétiques découvertes dans cette zone où l’occupant colonial a expérimenté ses premières bombes nucléaires. La nouvelle génération algérienne est-elle au courant de cette réalité historique ? Le Maroc s’est fermement opposé à ce projet, en refusant de négocier le traçage des frontières avec la puissance coloniale, car illégitime.

Amnésie et ingratitude. Que peut-on attendre d’un régime militaire qui n’a que la haine aveugle, le fric du gaz et la force brutale pour gouverner et alimenter sa propagande ?

Rachid M’Barki, en prononçant l’expression « Sahara marocain » a tout simplement dit une vérité historique élémentaire. Cette expression n’a pas seulement un sens historique et géographique. Elle coule dans les veines de tous les Marocains, femmes et hommes, dont la mémoire est profondément ancrée dans leur passé, sans pour autant sombrer dans le chauvinisme, car toujours prêts à envisager l’avenir dans la paix, avec l’ensemble des peuples du Maghreb, laissant la haine, comme un poison, dévorer celles et ceux qui tentent de la semer dans les cœurs et les esprits.