Logistique. Le groupe espagnol MPG s’implante au Maroc

Opérateur dans le transport maritime, la logistique et le traitement des cargaisons de projets, le groupe espagnol MPG annonce l’ouverture de deux délégations à Casablanca et à Tanger.

«La décision de s’implanter au Maroc n’a pas été prise au hasard. Le choix de Casablanca et de Tanger répond à leur position géographique stratégique, à leur infrastructure logistique développée et à leur importance en tant que hubs et centres logistiques dans la région», précise le groupe. Et d’ajouter : «ce choix permettra à la société de profiter pleinement des opportunités de croissance et de mieux servir ses clients en Afrique et au Moyen-Orient». Aussi, l’opérateur considère que représentation casablancaise permettra lui permettra d’être situé «au cœur de l’action et à proximité des centres financiers et commerciaux».

S’agissant de la délégation établie à Tanger, elle sera située dans une région «en croissance constante, avec un accès à des infrastructures modernes et à des opportunités d’affaires», a souligné Carmen Amador, Directrice générale de MPG. Selon cette dernière, la présence de l’opérateur dans le Royaume n’est qu’une première étape de sa stratégie de croissance en Afrique et au Moyen-Orient. «Cette expansion représente une étape importante dans la stratégie de croissance globale de l’entreprise», ajoute Mme Amador.