Voitures électriques. Kia Maroc lance le SUV premium EV9

La gamme des véhicules électriques de Kia s’étoffe. Après l’EV6, c’est au tour de l’EV9 de venir renforcer l’offre de l’importateur de la marque en matière de véhicules à mobilité propre et, surtout, d’apporter un nouveau souffle aux amateurs de luxe, de technologies et de distinction dans le segment des SUV électriques premiums.

Révélé en mars 2023 puis dévoilé dans la foulée au Salon de l’automobile de New York, l’EV9 est le deuxième modèle de la gamme 100% électrique de Kia. Après l’EV6, déjà commercialisé avec succès dans le Royaume, et en attendant l’élargissement de la gamme (EV2, EV3, EV4 et EV5 prévus entre fin 2024 et courant 2025), l’EV9 se positionne solidement dans la catégorie des SUV électriques premium, un outsider que la concurrence n’attend pas forcément à pareille fête. Et pour cause, il n’y a qu’à voir son design audacieux qui ne laisse guère indifférent, son habitabilité de très belle facture, assortie d’une technologie électrique de pointe. Ajoutez-y une dotation en équipements fort complète pour cette finition GT Line, la seule disponible au Maroc. Un cocktail savamment dosé qui a d’ores déjà valu à Kia plusieurs reconnaissances internationales au regard des multiples récompenses que s’est vue décerner l’EV9 depuis son apparition (voir encadré).

Technologie électrique de pointe ; assurément ! C’est justement l’un des points forts des EV6 et EV9 qui figurent parmi les rares véhicules électriques (VE) à disposer d’une architecture de recharge basée sur du 800V. Un doublement de la tension (la majorité des VE est en 400V) qui permet une recharge rapide, véritable nerf de la guerre. De quoi récupérer 249 km d’autonomie en 15 minutes et de passer de 10 à 80 % de batterie en 24 minutes sur une borne de recharge puissante, tout en offrant une autonomie de 505 km en cycle mixte et une consommation moyenne de 22,8 kWh aux 100 km. Cerise sur le gâteau, Kia Maroc propose avec le lancement de l’EV9 une offre d’abonnement de recharge exclusive en partenariat avec FastVolt, un opérateur majeur dans le domaine des solutions de recharge pour véhicules électriques dans le Royaume.

Design très audacieux

Extérieurement, l’EV9 hérite d’un design cubique et futuriste. Si l’on s’attarde en détail sur ce dernier, on remarque une face avant étonnante, avec une calandre à éclairage numérique et des projecteurs full LED matriciels à 24 cubes. Les feux de jour à LED en forme de Z lui confèrent un style raffiné, futuriste et imposant. La partie arrière, elle aussi, joue la carte de l’originalité avec des feux verticaux en forme de boomerang et à la signature lumineuse spécifique. En plus de ses jolies jantes en alliage de 21 pouces, l’EV9 dispose de poignées de porte affleurantes et de rétroviseurs extérieurs digitaux exclusifs aux formes distinctives. Faut-il souligner que l’engin affiche un coefficient de traînée (Cx) de 0,28, à classer parmi les meilleurs de la catégorie. D’ailleurs, l’aérodynamisme a été soigneusement étudié, avec notamment l’adoption d’une protection de soubassement en 3D et l’apparition de rideaux d’air innovants intégrés au bouclier avant.

Palace roulant

L’autre véritable point fort de cet EV9 réside à l’intérieur. Avec son empattement de 3,10 m et sa longueur de plus de 5 m, l’engin offrant une habitabilité très satisfaisante, permettant d’accueillir cinq, voire sept passagers grâce à la troisième rangée de sièges. Outre la sensation d’espace, le cockpit se distingue par sa sophistication. C’est le cas derrière le volant avec un écran de 12,3’’ qui affiche les informations nécessaires à la conduite. Côté droit, on retrouve aussi un écran tactile de 12,3’’ qui regroupe toutes les fonctions d’infodivertissement, compatibles avec «Android Auto» et «Apple CarPlay». Entre ces deux grands écrans, on retrouve un autre, tactile lui aussi et de 5’’, qui regroupe toutes les commandes liées au confort des occupants (climatisation, chauffage…).

Rappelons, que l’EV9 est disponible au Maroc dans sa finition la plus huppée, à savoir GT-Line, avec une dotation d’options très riche comprenant 10 airbags, un pack de plus de 18 systèmes d’aides à la conduite (dont le moniteur vidéo des angles morts), l’aide au maintien dans la voie, le freinage d’urgence anti-multicollision, le système de détection de trafic transversal..). Ajoutez-y une caméra avec vision panoramique 360°, mais aussi un régulateur de vitesse intelligent adaptatif, des feux avant full LED 708 watts matriciels directionnels, un affichage tête haute en réalité augmentée, un coffre électrique mains libres à ouverture intelligente avec hauteur ajustable… La liste est encore longue.

De la puissance sous le capot

Mécaniquement, le Kia EV9 dispose d’une transmission à 4 roues motrices et se voit animer par deux moteurs électriques d‘une puissance totale combinée de 385 chevaux. Ajoutez-y une batterie de haute capacité de 99,8 kWh. Cette combinaison de technologie permet à l’engin d’abattre le 0 à 100 km/h en seulement 5,3 secondes. Sans compter que le centre de gravité bas de l’ensemble de ce véhicule, gage d’une plus grande stabilité de conduite, et donc d’une meilleure tenue de route en virage, est rendu possible grâce au fait que la batterie soit directement intégrée à la fameuse plateforme E-GMP de Kia, dédiée aux véhicules 100 % électriques de la marque. Quoi qu’il en soit, comptez 1 079 000 DH pour repartir au volant de cette Kia EV9 GT-Line, assortie d’une garantie constructeur de 5 ans, en plus d’une garantie de 8 ans pour la batterie de grande capacité.

Le Kia EV9, un véhicule déjà multi-primé

L’EV9 n’a cessé depuis son lancement de rafler plusieurs distinctions de taille. Grand gagnant du prestigieux prix «Women’s Worldwide Car of the Year» (WWCOTY) 2024 en février dernier, l’engin s’est vu récemment doublement consacré lors de la cérémonie de remise des «World Car Awards» dans le cadre du Salon de l’automobile de New York. Il a raflé les prestigieux titres de «World Car of the Year» et de «World Electric Vehicle». Et ce n’est pas tout, puisque Kia a aussi remporté la victoire dans deux catégories clés de l’édition 2024 des «World’s Greatest Auto Disruptors Awards» organisée par Newsweek. L’EV9 a décroché le titre de «Research and Development Disruptor of the Year» (Projet de recherche et de développement le plus disruptif de l’année) tandis que Karim Habib, le Vice-Président exécutif et Directeur du design mondial de la marque, a été élu «Design Disruptor of the Year» (Designer disruptif de l’année).