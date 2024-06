Le BYD Seal U DM-i, désormais disponible au Maroc

BYD Maroc a effectué récemment à Casablanca le lancement du Seal U DM-i, un SUV familial qui mise sur une technologie hybride rechargeable inédite concoctée par le constructeur chinois.

Du nouveau chez BYD Maroc (Groupe Auto Nejma) ! Après le lancement d’une gamme de véhicules électriques, voici que l’importateur local de la marque chinoise diversifie son offre de modèles et s’attaque au segment de l’hybridation rechargeable à travers un SUV familial, en l’occurrence le Seal U. Justement ce dernier étrenne une technologie inédite baptisée DM-i (Super Dual Mode) «qui allie les avantages d’un moteur essence à ceux d’un moteur électrique, en plus d’une Blade Battery», dixit le constructeur chinois. Précisément cette technologie «Dual Mode» s’appuie sur cette fameuse «Blade Battery» chère à BYD qui dispose d’une puissance de 18,3 kWh, offrant une autonomie purement électrique de plus de 70 km.

Mécaniquement, on retrouve sous le capot de la version 4X2 (Comfort) un quatre cylindres 1,5 litre essence de 98 chevaux. Il est associé à un bloc électrique de 197 chevaux, ce qui donne une puissance combinée de 217 chevaux. À moins d’opter pour la déclinaison 4X4 (Design) qui, elle, est animée par un 1,5 litre turbo de 131 chevaux et de 2 blocs électriques, l’un de 204 chevaux sur l’essieu avant et l’autre délivrant 163 chevaux sur l’essieu arrière. Soit un total cumulé de 323 chevaux. Evidemment lorsque la batterie est totalement chargée, le Seal U fonctionne en tout électrique. Par ailleurs, l’engin peut compter sur ses blocs thermiques qui se distinguent par leur très faible consommation de carburant. En somme, un hybride rechargeable optimisé, selon le constructeur, qui a le mérite de dissiper totalement les éventuelles inquiétudes que peut avoir la clientèle en matière d’autonomie électrique. À noter que la fonction de charge rapide CC de 18 kW proposé par le constructeur permet de recharger l’engin de 30 % à 80 % en seulement 35 minutes. Pratique !

Outre sa silhouette bien dans l’air du temps, le Seal U hybride rechargeable a le sens de l’accueil, en plus de miser sur des équipements de confort dernier cri. Associé au système de navigation de série et à une gamme complète d’applications, dont Android Auto et Apple CarPlay, le système de connexion 4G du BYD Seal U entend offrir une expérience de conduite de bonne facture. Selon AD Huang, Directeur général du Moyen-Orient et de l’Afrique chez BYD, : «ce lancement au Maroc marque un essai important pour nous dans le marché africain. L’introduction du Seal U DM-i apportera des choix nouveaux au marché local. Avec l’appui d’Auto Nejma, nous croyons que BYD obtiendra un succès significatif au Maroc».

«Nous sommes ravis de collaborer avec BYD pour introduire ce SUV innovant et écologique. Nous croyons que le Seal U DM-i sera chaudement accueilli par les consommateurs marocains et lancera une nouvelle tendance d’automobiles à énergie nouvelle dans le marché local», a pour sa part souligné Adil Bennani, Directeur général d’Auto Nejma. Côté prix, la version «Comfort» 4X2 du Seal U DM-i est affiché à 359 900 DH. Comptez 409 900 DH pour repartir au volant de la version la plus huppée dénommée «Design».