Nouveauté : Alpine dévoile l’A290 [Vidéo]

Avec le lancement de l’A290, Alpine entre dans une nouvelle ère, celle de la sportivité électrique en mode Alpine. Il faut dire que cette dernière respecte à la lettre les trois piliers de la marque, à savoir la performance, l’agilité et la légèreté. Toujours est-il que cette petite sportive ouvre le bal du fameux «Dream Garage» 100 % électrique d’Alpine, en attendant de voir débarquer par la suite un C-Crossover GT et la nouvelle A110. C’est à Paris que Challenge a découvert cette citadine sportive.

C’est un nouveau chapitre qui s’est ouvert dans l’histoire de la marque au A fléché, à savoir le passage au tout électrique. Ainsi, le premier modèle à ouvrir le bal de cette électrification n’est autre que l’A290 qui, sous son apparence de citadine, joue pleinement la carte sportive. À vrai dire, le vrai leitmotiv de cet engin n’est autre que de tabler sur de hautes performances facilement exploitables par la clientèle tout en garantissant un usage confortable au quotidien. Et pour y parvenir, elle mise sur son design acéré, sa connectivité ultra-complète, ses caractéristiques techniques de premier ordre, et ses nombreuses possibilités de personnalisation en matière de conduite.

Concrètement, l’A290 repose la plateforme «AmpR Small», chère à Renault Group, renforcée par un élargissement des voies de 60 mm ce qui lui confère une réelle assise au sol. Esthétiquement, elle puise dans l’héritage Alpine, à commencer par sa signature lumineuse composée de quatre projecteurs, comme sur toutes les Alpine. Ils arborent ici des motifs en forme de croix, rappelant les voitures de rallye ; ajoutez-y la prise d’air du bouclier avant, les ailes élargies, les étriers de freins avant couleur rouge racing ou bleu Alpine au choix, les jantes alliage de 19 pouces le diffuseur du bouclier arrière…, autant d’appendices stylistiques qui confère à l’ensemble un vrai cachet esthétique sportif, mais qui surtout participent pleinement aux performances de l’engin. À noter que quatre teintes de caisse sont au catalogue, dont un nouveau bleu Alpine vision, un noir profond, un blanc «nival» et un gris «tornade mat».

Parlons dimensions : elles demeurent compactes avec une longueur de 3,99 m, 1,82 m de large et 1,52 m de haut. Ne cherchez pas de versions trois-portes, Alpine ne dispose que d’une déclinaison cinq-portes. De quoi offrir un accès facile pour cinq occupants, en plus d’un volume de coffre appréciable de 326 litres. Dans le détail, le cockpit est plutôt orienté vers le conducteur, à l’instar de l’écran central de 10,1’’. Idem pour les commandes physiques de climatisation qui permettent d’intervenir sur leurs réglages sans quitter la route des yeux.

S’agissant du volant à trois branches et à méplat, très inspiré de l’univers de la F1, il inclut différents boutons spécifiques inspirés du monde de la Formule 1, avec à gauche le bouton rotatif RCH (pour recharge) de réglage du niveau de régénération, à droite la sélection des différents modes de conduite et au-dessus, le bouton OV (pour overtake), immédiatement identifiable avec sa couleur rouge. Un pédalier sport et un repose-pied complètent l’ergonomie de la position de conduite sportive offerte par l’A290.

Quant à la console centrale, elle s’inspire du design iconique de l’A110, intégrant les commandes de transmission RND. Éléments fondamentaux d’une vraie voiture sportive, les sièges font l’objet d’un soin tout particulier. Preuve en est, ils sont pourvus de renforts latéraux pour offrir plus de maintien, mais conservent la souplesse nécessaire à un excellent niveau de confort au quotidien. Ils sont chauffants en série sur toute la gamme et sont revêtus de matériaux particulièrement respectueux de l’environnement. Faut-il préciser que le tableau de bord, les côtés de la console centrale et les contre-portes sont matelassés en tissu enduit grainé.

Privilégier le plaisir de conduire et entretenir une certaine passion sportive, tel était le cahier des charges des ingénieurs de développement de l’A290. Justement, selon le staff d’ingénierie de la marque, la propulsion électrique vient servir la sportivité, sans compromettre le confort au quotidien. Faut-il rappeler que la plateforme électrique de l’A290 est adossée à une série de services d’énergie, histoire d’optimiser la recharge à domicile dont Mobilize Power, et la charge bidirectionnelle V2G. Soit un écosystème électrique complet pour offrir une expérience de conduite optimale.

Rappelons que cette citadine est livrée de série avec une batterie de 52 kWh autorisant une autonomie WLTP allant jusqu’à 380 km environ (homologation en cours). Une pompe à chaleur est incluse, permettant d’optimiser la température de l’habitacle et de préserver l’autonomie. La recharge rapide DC de 100 kW permet à l’A290 de passer de 15 à 80 % de charge en 30 minutes ou de récupérer jusqu’à 150 km WLTP en 15 minutes.

Concrètement, l’utilisation de la plateforme «AmpR Small» (issue d’Ampere) offre de grands atouts dans la conception d’un modèle sportif. Cette plateforme optimise la répartition des masses (moins de poids sur le train avant) et abaisse le centre de gravité. Même la batterie participe à la rigidité de la voiture et son positionnement maximise l’espace habitable. Techniquement, le moteur de l’A290 est issu du segment supérieur, en l’occurrence celui de la Megane E-Tech. De quoi offrir des performances de haute volée parmi les meilleures du segment.

Un berceau moteur spécifique a été créé pour permettre une meilleure implantation, participant au comportement du véhicule et permettant une filtration optimale. Sa conception 100 % en aluminium et le choix de la taille de la batterie contribuent à contenir la masse de l’A290 à 1 479 kg, une valeur particulièrement compétitive. Un cocktail censé offrir un toucher de route sportif avec, en prime, un train avant incisif, s’inscrivant bien à la corde, avec une direction dont l’effort est soigneusement calibré. Du coup, le train arrière est suffisamment mobile au lever de pied sur passages sinueux, tout en restant toujours très contrôlable, tandis qu’il offre une grande stabilité dans les courbes rapides, renforçant le sentiment de sécurité et de maîtrise.

Les quatre différents modes de conduite Alpine s’activent par un bouton au volant : Save, Normal, Sport, Perso. Ce dernier permet de régler de manière indépendante le niveau d’assistance de direction, la réponse de l’accélérateur, l’ambiance lumineuse et la sonorité moteur «Alpine Driving Sound». Toujours selon le staff d’ingénierie, les pilotes peuvent explorer les limites en toute confiance, jouant facilement du point de pivot pour l’équilibre avant-arrière, avec un léger lever de pied pour resserrer la trajectoire de manière progressive. Mieux, il est possible de désactiver totalement le contrôle électronique de la stabilité ESC (Electronic Stability Control).

La gamme Alpine A290 est constituée de 2 niveaux d’équipement GT et GTS, et de 4 offres en tout. La version de base GT est équipée d’un moteur de 180 chevaux. La montée en gamme s’effectue avec deux offres complémentaires nommées GT Premium et GT Performance. L’A290 GT Performance est typée de manière plus sportive encore. Elle reçoit la version haute puissance du moteur (220 chevaux). La version GTS, la plus haut de gamme, combine le meilleur des deux versions GT hautes, ajoutant quelques spécificités exclusives en prime.

Quoi qu’il en soit, l’arrivée de l’A290 est cruciale pour Alpine. Et pour cause, cette petite GTI électrique permettra à la marque au A fléché d’augmenter ses volumes de vente et de renforcer sa présence sur les marchés internationaux. Avec un prix de base estimé autour de 40 000 euros, l’Alpine A290 devrait être commercialisée avant la fin de l’année 2024.