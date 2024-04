Le Groupe Atlantique renforce son capital grâce à l’entrée de CDG Invest

Le Groupe Atlantique, pôle d’enseignement supérieur multidisciplinaire, s’associe à CDG Invest pour devenir un acteur d’envergure de l’enseignement supérieur au Maroc.

Le groupe d’enseignement supérieur Groupe Atlantique annonce l’entrée dans son capital de CDG Invest. Ainsi, la société de portefeuille qui constitue la branche Investissement du groupe CDG a réalisé une prise de participation de 20%, via son programme Génération Entrepreneurs, à son capital. Cette association stratégique marque un tournant important pour le Groupe Atlantique et souligne la confiance de CDG Invest dans son potentiel à devenir un pôle d’excellence en enseignement supérieur au Maroc.

Grâce à ce partenariat, le Groupe Atlantique se dotera des moyens nécessaires pour accélérer le déploiement de son modèle d’enseignement supérieur tourné vers l’innovation pédagogique, l’excellence académique et l’immersion professionnelle.

Une initiative en phase avec la stratégie de l’Etat

D’un point de vue financier, cet investissement permet au Groupe Atlantique de bénéficier des ressources nécessaires pour déployer son ambitieux projet d’enseignement innovant. Cela facilitera le développement d’infrastructures de qualité, le recrutement d’un corps professoral d’excellence et l’adoption de nouvelles technologies pédagogiques.

Du côté de CDG Invest, cette prise de participation s’inscrit dans la droite ligne de sa stratégie « Génération Entrepreneurs », visant à accompagner des projets entrepreneuriaux prometteurs dans différents secteurs clés. Le potentiel du Groupe Atlantique à devenir un pôle de référence national et régional a convaincu le fonds d’investissement.

Au-delà des aspects financiers, cette alliance témoigne d’une reconnaissance par les milieux économiques de la nécessité d’investir massivement dans la formation des compétences de demain. Un enseignement supérieur de qualité, adapté aux réalités du marché, constitue un levier fondamental pour le développement durable du Maroc.

Le modèle pédagogique du Groupe Atlantique, axé sur l’excellence académique, l’alternance en entreprise, l’ouverture internationale et le développement des softskills, répond aux attentes des employeurs en matière de compétences techniques, comportementales et linguistiques. Cette approche vise à former des profils polyvalents, dotés d’une expérience professionnelle concrète dès l’obtention de leur diplôme.

Des défis à relever

Toutefois, la réussite de ce projet ambitieux nécessitera une solide stratégie d’implémentation. Le Groupe devra veiller à recruter un corps professoral de haut niveau, en mesure de dispenser un enseignement d’excellence. Le défi sera également d’établir des partenariats durables avec des entreprises nationales et internationales, prêtes à accueillir les étudiants en alternance.

Par ailleurs, l’engagement d’une partie des fonds dans la recherche et le développement sera crucial pour assurer la pertinence des formations et leur adaptation constante aux évolutions des métiers. Le centre de recherche appliquée CERUNA et la fondation du Groupe auront certainement un rôle clé à jouer dans cette dynamique.

Sur le plan de la gouvernance, la composition du Conseil Scientifique International reflète la volonté de conjuguer les expertises académiques et professionnelles. Cette synergie permettra d’orienter les programmes vers une adéquation optimale avec les besoins du marché du travail.

Enfin, d’un point de vue des politiques éducatives, cette initiative privée s’inscrit dans la stratégie de l’État visant à encourager l’émergence de pôles d’excellence dans l’enseignement supérieur. Elle contribuera à valoriser l’image de marque du Maroc en tant que hub régional pour la formation de cadres hautement qualifiés.