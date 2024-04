Entrée en vigueur du nouveau cahier des loueurs de voitures sans chauffeur : ce qui change à compter du 15 avril

Découvrez les changements majeurs dans le secteur de la location de voitures sans chauffeur au Maroc avec l’entrée en vigueur d’un nouveau cahier des charges.

Le secteur de la location de voitures sans chauffeur au Maroc connaît une transformation majeure avec l’entrée en vigueur du nouveau cahier des charges, effectif depuis le 15 avril 2024. Cette réglementation ambitieuse, fruit de mois de préparation et de concertation avec les acteurs concernés, vise à instaurer des normes strictes en termes de transparence, sécurité et qualité des services.

Lire aussi | Le Maroc va lancer une étude sur le développement de ses aéroports à l’horizon 2045

L’une des principales modifications concerne les conditions d’accès au secteur, désormais plus rigoureuses. Les entreprises devront posséder un minimum de 7 véhicules, contre 5 auparavant, et les gérants devront disposer d’un niveau d’études technique ou universitaire, ou justifier d’une expérience professionnelle de 2 ans. La capacité financière exigée a également été renforcée, avec un capital minimal de 500 000 dirhams ou la possession des 7 véhicules requis.

Un autre changement notable concerne la durée de vie des flottes. Les véhicules hybrides pourront être conservés jusqu’à 7 ans, contre 5 ans précédemment, encourageant ainsi l’utilisation de technologies plus respectueuses de l’environnement et s’inscrivant dans une perspective de durabilité.

Lire aussi | Un warning du Foreign Office britannique a-t-il causé l’engorgement de l’aéroport de Marrakech? [Vidéo]

Le nouveau cahier des charges prévoit également des sanctions sévères pour les entreprises ne respectant pas les exigences, allant jusqu’à la suspension de l’agrément, afin de lutter contre les sociétés fantômes opérant illégalement.

Sur le plan économique, ces mesures visent à stimuler la compétitivité du secteur en établissant des règles du jeu équitables et en promouvant la transparence. Elles devraient favoriser un environnement concurrentiel sain et attractif pour les investisseurs, tout en éliminant les pratiques illégales et les entreprises peu fiables. Le Maroc s’apprête à accueillir des événements sportifs majeurs comme la Coupe du Monde de football 2030 et la CAN 2025. En tant que pays hôte, cette mise à niveau devrait contribuer à faire de ces événements une vitrine pour le Maroc et promouvoir son attractivité touristique et son rayonnement sur la scène internationale. En effet, en la matière, aucun élément n’est à négliger.

Lire aussi | Mondial 2030. Pedro Sanchez confiant dans l’organisation exemplaire du trio Maroc-Espagne-Portugal

Bien que ces changements représentent un défi pour les acteurs du secteur, ils sont perçus comme une étape cruciale vers une gestion plus transparente et efficace, nous dit Mounir Chami, président de l’Organisation Marocaine du Transport Routier (OMTR). En imposant des critères plus stricts d’accès et de gestion, l’objectif des autorités est d’améliorer la qualité des services offerts, de promouvoir la compétitivité et de lutter contre les pratiques illégales.