Le Maroc va lancer une étude sur le développement de ses aéroports à l’horizon 2045

Dans un appel d’offres international récemment publié, le Maroc prévoit d’entreprendre une étude sur le développement de ses infrastructures aéroportuaires à l’horizon 2045.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du Schéma Directeur Aéroportuaire National (SDAN), visant à doter le pays d’une vision prospective et cohérente pour le développement futur de ses aéroports.

Le contexte de cette étude souligne l’importance cruciale du secteur du transport aérien pour le développement économique et social du Maroc. Au cours des dernières années, le pays a adopté une politique de libéralisation du secteur, symbolisée par la signature d’accords d’Open Sky avec l’Union Européenne, les États-Unis d’Amérique, ainsi que de nouveaux accords bilatéraux avec plusieurs pays à travers le monde.

Cette politique a permis une expansion significative du trafic aérien, offrant aux passagers une large gamme de services à des prix abordables et des horaires adaptés, renforçant ainsi la connectivité internationale du Maroc et consolidant sa position en tant que destination touristique de premier plan.

Cependant, la pandémie de COVID-19 a entraîné des perturbations sans précédent dans le secteur de l’aviation. Les mesures de santé publique et les restrictions de voyage ont entraîné l’arrêt ou la limitation du mouvement des personnes par voie aérienne à travers le monde, provoquant des pertes financières considérables pour les compagnies aériennes, les aéroports et les fournisseurs de services de navigation aérienne.

20 aéroports concernés

Dans ce contexte, le Maroc estime nécessaire de réviser son approche en matière de développement aéroportuaire afin de s’adapter aux nouvelles réalités. La dernière étude du SDAN, réalisée en 2013, est considérée comme obsolète en raison des changements induits par la pandémie de COVID-19, qui ont affecté la validité et la fiabilité des données sur lesquelles elle reposait.

L’étude proposée se concentrera sur 20 aéroports et aérodromes à travers le pays, et comprendra cinq phases distinctes. Ces phases comprendront notamment l’analyse et les prévisions du trafic aérien, la planification du développement de chaque aéroport, l’établissement d’un programme de travaux, ainsi que la mise en place d’un système de pilotage dédié au suivi de la mise en œuvre du SDAN.

La méthodologie de l’étude mettra l’accent sur la détermination des facteurs explicatifs de la demande de transport aérien, en s’appuyant sur une analyse approfondie du trafic passé et des variables socio-économiques pour projeter les évolutions futures. Les informations recueillies seront issues de diverses sources, notamment des études antérieures, des données sur le développement touristique régional, ainsi que des performances actuelles du transport aérien et routier.

Le prestataire s’engagera à mener cette étude dans un délai global de 420 jours.