Le trafic aérien en forte croissance dans les aéroports marocains en février 2024

En février 2024, les aéroports du Maroc ont connu une croissance remarquable du trafic passagers, affichant une augmentation significative de 19% par rapport à la même période l’année précédente.

Ces données, communiquées par les autorités aéroportuaires, reflètent une dynamique positive dans le secteur de l’aviation marocaine.

Avec un volume total de 2 266 620 passagers enregistrés dans les aéroports du pays, cette hausse témoigne d’une reprise vigoureuse du secteur. L’aéroport Mohammed V, principal hub du Maroc, a vu passer 747 985 passagers, soit une augmentation de 12% par rapport à février 2023. De même, plusieurs autres aéroports ont enregistré des taux de croissance à deux chiffres, tels que Marrakech-Menara (+26%), Agadir Al Massira (+26%), ou encore Rabat Salé (+36%).

Cette croissance est principalement attribuée au trafic international, représentant 91% du trafic global. Avec une augmentation de 20% par rapport à l’année précédente, le trafic international a atteint 2 066 494 passagers accueillis. Tous les marchés géographiques ont bénéficié de cette croissance, notamment l’Europe, le Moyen-Orient, l’Extrême-Orient, l’Afrique, l’Amérique du Nord, et les pays du Maghreb.

Le trafic intérieur a également enregistré une progression, avec 200 126 passagers accueillis, représentant une hausse de 8% par rapport à février 2023. Cette performance marque un retour à la croissance pour le trafic intérieur, avec une augmentation de 3% par rapport à février 2019.

En termes de mouvements aéroportuaires, février 2024 a enregistré 16 252 vols au départ et à l’arrivée dans l’ensemble des aéroports du Maroc, soit une augmentation de 12% par rapport à février 2023. L’aéroport Mohammed V a représenté la plus grande part de ce trafic, suivi par Marrakech Menara et Agadir Al Massira.

Concernant le fret aérien, une forte augmentation de 35% a été enregistrée en février 2024 par rapport à l’année précédente, atteignant un total de 7 826 tonnes contre 5 799 tonnes en février 2023. Cette consolidation de la reprise du fret aérien témoigne également d’une activité économique dynamique dans le secteur du transport aérien au Maroc.

Ces données encourageantes confirment la vitalité du secteur aérien marocain et soulignent le rôle crucial des aéroports du pays dans la connectivité régionale et internationale, ainsi que dans la stimulation de l’activité économique nationale.