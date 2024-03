Non, TikTok n’est pas le réseau social préféré des jeunes marocains !

Une récente étude menée par OpinionWay Maroc et Saga met en lumière les habitudes de consommation des jeunes marocains âgés de 18 à 29 ans sur les réseaux sociaux, ainsi que leur perception du marketing d’influence.

Dans une société de plus en plus connectée, les réseaux sociaux occupent une place centrale dans la vie quotidienne des jeunes marocains. Selon les résultats de l’enquête, près de 43% d’entre eux consacrent entre 3 et 5 heures par jour à naviguer sur les différentes plateformes sociales. Pour cette génération, née dans l’ère numérique, les réseaux sociaux sont bien plus qu’un simple divertissement : ils représentent un terrain de jeu propice à l’expression de soi, à la création de liens sociaux et à la découverte de nouvelles tendances.

Lire aussi | Le taux d’activité en légère baisse au Maroc en 2023, selon le HCP

Parmi les réseaux sociaux plébiscités par les jeunes marocains, Instagram se positionne en tête, préféré par plus de la moitié des personnes interrogées. Cette préférence pour Instagram, malgré la popularité croissante de TikTok, soulève des interrogations sur les motivations des jeunes à privilégier cette plateforme. Est-ce une question de qualité de contenu ou une réticence à assumer l’utilisation de TikTok ?

En ce qui concerne le marketing d’influence, l’étude révèle une certaine ambivalence chez les jeunes marocains. Alors que près de 40% des 18-24 ans considèrent le placement de produit par les influenceurs comme normal, un pourcentage similaire exprime des réserves quant à une éventuelle perte d’authenticité et de crédibilité dans ces partenariats. Cette méfiance s’explique en partie par la multiplication des influenceurs et le manque de crédibilité de certains d’entre eux, entraînant une distorsion de l’image des marques.

Lire aussi | Faut-il interdire TikTok au Maroc?

L’étude, réalisée entre le 16 et le 19 janvier 2024 auprès d’un échantillon représentatif de jeunes marocains fréquentant les réseaux sociaux, met en lumière l’importance croissante des plateformes sociales dans le paysage médiatique et marketing du Maroc. Pour les marques, comprendre les attentes et les comportements des jeunes marocains sur les réseaux sociaux est devenu essentiel pour adapter leurs stratégies et rester pertinentes sur un marché en constante évolution.