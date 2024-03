Sonasid investit dans une nouvelle unité de tréfilage d’acier

Le groupe Sonasid confirme sa volonté de transformer son site historique de Nador en unité industrielle destinée aux produits à forte valeur ajoutée.

Après y avoir investi en 2022 plus de 100 millions de dirhams dans une nouvelle ligne de fibre d’acier, un produit à haute valeur ajoutée développé grâce à une technologie brevetée du groupe ArcelorMittal (maison mère de Sonasid) et destiné à 80% à l’export, le sidérurgiste marocain dirigé par Ismail Akalay s’apprête à lancer la construction d’une nouvelle unité mitoyenne à celle du fibre d’acier et qui sera dédiée au tréfilage d’acier en deux étapes.

Lire aussi | La CGEM octroie le « Label RSE » à 33 entreprises

Dotée d’une enveloppe d’investissement de plus de 100 millions de dirhams, cette nouvelle unité portera le cumul des investissements réalisés par le groupe Sonasid sur le site de Nador à près d’1,5 milliard de dirhams et renforcera sa capacité de fabrication de fils à base d’acier. Rappelons, que le groupe Sonasid revendique un chiffre d’affaires consolidé de 5 milliards de dirhams en 2023 pour un résultat net aux alentours de 100 millions de dirhams.

Lire aussi | Quand la taxe carbone divise…

Depuis 2022, le groupe inscrit la transition énergétique parmi ses priorités majeures en s’évertuant à décarboner ses process grâce notamment à un investissement de près de 15 millions de dirhams dans une ferme photovoltaïque de plus de 2 MWc. La nouvelle unité dont les travaux de construction vont démarrer dans quelques semaines, sera également dotée d’une unité de production d’électricité verte à base d’énergie solaire.