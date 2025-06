Safi: un nouvel investissement dans l’industrie de conserverie de poisson

La société de conserverie de poisson NOSEIBA FISH, lance une extension de son activité à Safi.

Cette PME contrôlée par la famille Al Hilali s’apprête à entamer la construction d’une nouvelle unité de conservation et traitement de poissons mitoyenne à son installation historique.

Située sur un terrain de près de 1.600 m² à la zone industrielle de Safi, ce projet sera doté d’une enveloppe de près de 25 millions de dirhams et permettra à NOSEIBA FISH de dépasser à moyen terme la barre de 50 millions de dirhams en CA, soit plus que le double des revenus revendiqués actuellement par cette PME.

Rappelons, que l’industrie de la conserve de poisson représente l’un des principaux employeurs de la ville de Safi avec plus de 7.000 emplois directs et 30.000 indirects. La sardine prédomine à hauteur de 90% dans l’activité des conserveries de la zone. Safi exporte plus de 90% de sa production vers plus de 100 pays. Dans son dernier rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc, l’ONP précise que les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale au port de Safi à fin mars 2025 ont baissé de 3% par glissement annuel pour se chiffrer à 7.017 Tonnes, contre 7.248 Tonnes à la même période de 2024. La sardine prédomine à hauteur de 90% dans l’activité des conserveries de la zone de Safi.