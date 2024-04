JO 2024: Macron réfute tout double standard et justifie la participation d’Israël et l’exclusion de la Russie

Emmanuel Macron a expliqué lundi pourquoi il y avait une différence de traitement aux Jeux olympiques entre la Russie, exclue en tant que nation pour avoir initié « une guerre d’agression » en Ukraine, et Israël, qui sera représenté par son drapeau, car il n’a pas été qualifié d' »attaquant ».

Concernant la distinction entre la Russie et Israël, le président français a déclaré sur BFMTV-RMC en répondant aux députés de gauche, qui ont demandé en vain en février au CIO « d’appliquer à Israël, lors des prochains Jeux olympiques, les mêmes sanctions qu’à la Russie et au Bélarus », que c’était « une situation très différente ».

Il a estimé : « Israël a été victime d’une attaque terroriste (…). On peut être en désaccord avec Israël sur les modalités d’apporter la réponse et de se protéger, mais on ne peut pas dire qu’Israël est un attaquant et donc la distinction est très claire. »

« Le drapeau israélien sera là »

Le président français a ajouté : « C’est pourquoi le drapeau israélien sera là. Les sportifs seront là et j’espère aussi qu’ils seront des vecteurs de paix parce qu’ils auront à mener des compétitions avec beaucoup d’acteurs de la région. »

Le CIO s’efforce de rester à l’écart du conflit dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas et s’appuie sur sa propre mise en œuvre de la « solution à deux États », puisque les comités nationaux olympiques (CNO) israélien et palestinien coexistent depuis 1995, héritage du processus de paix d’Oslo.

En revanche, Macron a justifié à nouveau la décision du CIO de bannir la Russie en tant qu’État mais de permettre aux athlètes russes de participer sous bannière neutre, en disant que c’était « proportionné et juste » car Moscou « a décidé d’une guerre d’agression qui dure depuis plus de deux ans ».