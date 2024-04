Les dirigeants des pays du G7 ont assuré dimanche Israël de leur « plein soutien » après l’attaque de l’Iran, se disant « prêts à prendre des mesures » contre Téhéran « en réponse à de nouvelles initiatives de déstabilisation ».

« Nous exprimons notre solidarité et notre plein soutien à Israël et à son peuple, et nous réaffirmons notre engagement en faveur de sa sécurité », ont-ils déclaré dans un communiqué commun diffusé à l’issue d’une réunion par vidéoconférence convoquée par la présidence italienne.

De même, ils se sont engagés à renforcer leur « coopération » en vue de « fournir plus d’aide humanitaire aux Palestiniens à Gaza ».

Ce sommet virtuel a réuni les dirigeants des Etats-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie et du Japon, ainsi que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel.